北市都更產值達17兆 姚文智要帶頭衝

（中央社記者潘姿羽台北2日電）民進黨台北市長參選人姚文智表示，都更不只是改變城市風貌，更能創造產值，台北市57萬戶待都更房子、產值約17兆元，他要扮演帶頭向前衝的角色，推動「地殼改造」式的都更。

中華民國土木技師公會全國聯合會今天舉行會員大會，姚文智致詞時闡述城市發展願景，直指台北市有57萬戶等待都更，存在大規模都更的必要；儘管「都市危險及老舊建築物加速重建條例」部分修正草案5月三讀通過、國家住宅及都市更新中心預計8月成立，相關條件愈來愈完備，但還缺一個真正願意帶頭衝的人。

姚文智表示，他將扮演帶頭向前衝的角色，徹底改造台北市的城市問題，也就是推動「地殼改造」式的都更，不只可以改變城市風貌，同時也能夠創造產值，帶動內需產業的活絡。