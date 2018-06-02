耕耘教育福田 黃秀霞擁雄中雄女證書

（中央社記者王淑芬高雄2日電）成長的年代與偏鄉的環境，黃秀霞無緣就讀高雄女中，不過卻能拿到雄女的畢業證書，彌補了人生的缺憾；更厲害的是她還擁有雄中畢業證書，讓人生更圓滿。
黃秀霞是高雄女中的校長，即將隨畢業生自雄女畢業、退休；在40年的教育生涯，擔任過雄中、雄女校長，黃秀霞對於長官、師生及家長的協助，滿心感恩；尤其1日在雄女畢業典禮上獲頒畢業證書，讓她感動落淚。
這是她在民國102年領到雄中畢業證書之後，再一次的感動；這次的意義特別的不同。
成長在高雄市交通不便的大樹山區，國中到鳳山求學，黃秀霞每天清晨5時出門要走一段蜿蜒崎嶇的山路轉搭兩段火車才能到學校，辛苦的求學過程，她以師專做為翻轉人生的第一步。
順利當上國小老師，讓她無法唸大學的遺憾得到補償，繼續攻讀碩士、博士，對教育的熱愛從小學到高中職，熱忱驅動她後來成為帶領高中職校領頭羊的地位，先後成為雄中校長、雄女校長。
黃秀霞擔任三民家商校長後接掌雄中，她以雄中人眷屬的角色，從人文、國際化及社會關懷出發，希望有優良校風的雄中人能更精進人文藝術、社會關懷的面向發展，她推動雄中紫檀花文藝季讓很多文青的才華得到肯定。
雄中7年校長任期的努力，當她要轉任雄女校長時，獲頒雄中畢業證書，當時這份殊榮，黃秀霞每每回憶起，總有說不完的感動；5年雄女校長的任期，再獲得雄女畢業證書，黃秀霞感動落淚。
黃秀霞今天告訴中央社記者，求學階段無緣進入雄女；不過她不減對教育的熱情，學習路上有更多的體悟和成長，讓她有機會和雄中、雄女一起成長，她矢志終身當教育志工。
能同時擁有雄中、雄女畢業證書，黃秀霞說，會繼續耕耘這塊「教育福田」。(編輯:孫承武)1070602