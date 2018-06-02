耕耘教育福田 黃秀霞擁雄中雄女證書

（中央社記者王淑芬高雄2日電）成長的年代與偏鄉的環境，黃秀霞無緣就讀高雄女中，不過卻能拿到雄女的畢業證書，彌補了人生的缺憾；更厲害的是她還擁有雄中畢業證書，讓人生更圓滿。

黃秀霞是高雄女中的校長，即將隨畢業生自雄女畢業、退休；在40年的教育生涯，擔任過雄中、雄女校長，黃秀霞對於長官、師生及家長的協助，滿心感恩；尤其1日在雄女畢業典禮上獲頒畢業證書，讓她感動落淚。

這是她在民國102年領到雄中畢業證書之後，再一次的感動；這次的意義特別的不同。

成長在高雄市交通不便的大樹山區，國中到鳳山求學，黃秀霞每天清晨5時出門要走一段蜿蜒崎嶇的山路轉搭兩段火車才能到學校，辛苦的求學過程，她以師專做為翻轉人生的第一步。