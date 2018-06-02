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中央社

堅定毅力翻轉命運 台電助學鼓勵家扶兒

中央社2018/06/02 16:05
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄2日電）「堅定毅力翻轉命運，為自己前途打拚。」台電公司南部發電廠副廠長蔡松融為農家子弟，今天代表頒發台電助學金給南高雄家扶中心學子，不忘鼓勵家扶兒立志向學，翻轉貧窮。

台灣電力公司南部發電廠長期關注前鎮區弱勢家庭學子的學習資源，民國91年起持續17年提供助學金，今天由蔡松融代表頒發助學金給24名學子，激勵奮進向上。

來自屏東農家子弟的蔡松融，以小時候家境貧窮，帶便當唯一菜色就是一顆煎蛋為例，鼓勵學子不要放棄希望和理想，要努力向學為自己前途打拚。

蔡松融表示，台電深知教育是翻轉貧窮的重要管道，且台電也期待善盡企業責任，落實「誠信、關懷、創新、服務」理念及關心社區弱勢團體的精神，鼓勵清寒學生努力向學，因此每年固定提供家扶中心的兒少助學金，讓孩子不因家庭經濟，因而在求學上受到阻礙。

南高雄家扶中心扶幼委員會前主委林明星致詞指出，家扶受助家庭有八成是單親家庭，其中又以單親媽媽占大多數，而單親家長一人工作需負擔家中的所有開銷，光是生活開銷就難以承受。

林明星表示，受扶助家庭子女的學雜費、安親、補習等教育費用更是一大負擔，尤其到了大學還需考量在外地的生活開銷，受助兒少經常面臨是否需休學，或是提早投入職場以減輕家庭經濟壓力的內心掙扎，且低學歷又面臨缺乏職場競爭力的狀況，易再度落入貧窮循環的窘境。

獲獎的學子都規劃將獎金用在學費和生活費，減輕家裡負擔，讓他們不因是弱勢家庭的學子而影響課業，得以穩定就學且發揮所長，透過教育翻轉貧窮。

南高雄家扶中心每年要募集獎學金約新台幣600萬元，給1000多名家扶受助學子，鼓勵向學及提升職場競爭力，翻轉命運。（編輯：卞金峰）1070602

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