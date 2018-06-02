雲林首屆龍舟賽登場 李進勇為龍舟開光點睛

（中央社記者黃國芳雲林縣2日電）雲林縣首屆龍舟賽即將豋場，今天在口湖鄉（木宜）梧滯洪池畔進行龍舟點晴下水儀式，8艘龍舟由縣長李進勇等人完成祈福點睛儀式，為2018雲林龍舟競賽揭開序幕。

8艘競賽龍舟扇形排列氣勢不凡，現場由禮生引導，縣長李進勇、雲林縣議長沈宗隆、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能等人共同擔任點睛官，為龍舟開光點睛，祈求航行平安順利。

李進勇表示，首屆龍舟競賽特別訂製8艘台灣自製的競技龍舟，材質有別於傳統伐木造船，是以玻璃纖維所打造的船身，整艘龍舟重量較輕，速度也較快，對於初次參與競賽的選手，大大提升操控性與參與感。