海軍陸戰隊士兵被槍亡 警方鎖定10車追緝

（中央社記者郭芷瑄、王淑芬屏東縣2日電）海軍陸戰隊何姓士兵今天凌晨在屏東潮州鎮延平路被人攔下開槍射殺。屏東潮州警分局表示，已從監視器鎖定疑似涉案的10輛汽車，現已循線「以車追人」緝凶到案。

屏東縣警局潮州警分局副分局長李忠華表示，從監視器上看到的畫面，凌晨3時31分，何姓士兵在潮州鎮延平路加油站加油後，車子開出加油站右轉100公尺，遭多輛轎車前後包夾，將何姓士兵拉出車外圍毆，另有人以物品重擊車身前後及兩側車窗，混亂中有人開槍，全部過程不到2分鐘。

李忠華表示，現場採證有3顆彈殼、4顆鋼珠及一把西瓜刀。一名男性路人事後見何姓士兵躺在路旁，隨即報警，時間是凌晨3時58分。警方已從監視器裡過濾出疑似涉案的10輛轎車，依車牌逐一清查，並陸續傳喚車主到案說明。行兇動機仍朝行車糾紛追查。