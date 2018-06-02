NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈賴揆視察台南　為民進黨參選人打氣劉若英自編自導《後來的我們》8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

北市還債逾500億 柯文哲：各縣市財政紀律差

中央社2018/06/02 16:14
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者陳妍君台北2日電）台北市長柯文哲昨天在臉書上宣布，上任後北市還債約新台幣520億元，正式脫離千億債務俱樂部，獲網友肯定。柯文哲今天說，這只是顯示過去整個台灣各縣市政府財政紀律很差。

柯文哲昨天在臉書貼文說，他剛上任時，接下1468億元債務，過了3年半，還了差不多520億元，讓債務減到948億元。這篇貼文獲得30萬8000多名網友按讚肯定，還有網友要柯文哲參選2020年總統。

柯文哲下午出席「洲美端午龍舟季」龍舟點睛暨祭江大典時受訪，對網友要他「選總統」的呼聲，柯文哲說，也不是只有還債就可以選總統，「其實中華民國、台灣的總統不好當，坦白講」。

柯文哲表示，他3年半內能還債520億元，只是顯示過去整個台灣各縣市政府財政紀律很差。他說：「包括消耗預算的習慣，還有追加預算的習慣，坦白講，整個台灣政府的財政紀律要徹底檢討。」

對於部分議員認為北市還債成果得益於統籌分配款較多，國民黨台北市長參選人丁守中則指，這是前市長郝龍斌留下的積蓄，柯文哲反擊說：「所有他們講的問題，以前也持續存在，為什麼以前都沒有（還這麼多債）？」

柯文哲表示，關於議員提出的問題，北市財政局之後會逐條提出回覆。（編輯：梁君棣）1070602

堅定毅力翻轉命運 台電助學...少女自願隨友人離家尋獲 母...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan