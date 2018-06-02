NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈王牌AV女優來台　網：舞台會超香顧婕爆肥烏龍一場　辣頂F奶澄清8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

陸戰隊員休假疑行車糾紛遭槍擊　潮州警方展開追緝

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/02 16:48
▲居住潮州的陸戰隊何姓士兵駕車返家途中疑似與人發生行車糾紛，竟遭歹徒槍殺。（圖／潮州警分局提供,2018.06.02）
▲居住潮州的陸戰隊何姓士兵駕車返家途中疑似與人發生行車糾紛，竟遭歹徒槍殺。（圖／潮州警分局提供,2018.06.02）

屏東縣潮州鎮延平路一處加油站旁，今（2）日清晨發生1起槍擊案件，ㄧ名目前在海軍左營軍區的服役的陸戰隊何姓士兵（23歲，居住潮州）疑似與人發生行車糾紛，竟遭歹徒槍擊後，送醫急救仍不治身亡，專案小組在案發現場的對向車道尋獲3枚彈殼、4顆鋼彈珠及1把西瓜刀，歹徒行兇後趁亂逃逸，警方專案小組已鎖定歹徒身分，正全力緝凶中。

潮州警分局副分局長李忠華表示，何姓被害人於今日凌晨3時52分，從加油站加完油開出右轉後，隨即遭多部車輛攔下，隨後遭一名男子開槍射擊，當場造成何姓被害人背部中槍，緊急送往高雄長庚醫院急救，被害人因主動脈及下腔靜脈出血，傷勢嚴重宣告不治。


▲案發現場的對向車道尋獲彈殼。（圖／潮州警分局提供,2018.06.02）

海軍陸戰隊指揮部表示，何姓士兵是志願役，在海軍左營軍區警衛群負責衛哨，平時交往單純，今天是休假返家途中被槍殺。對何員遭遇的憾事深表遺憾、難過與不捨，已派遣高階幹部全力協助遺眷處理喪葬及撫卹事宜外，並適時提供法律協助，此外，對於肇事逃逸後造成重大傷亡事件的民眾，表達最嚴厲譴責。


▲居住潮州的陸戰隊何姓士兵駕車返家途中疑似與人發生行車糾紛，竟遭歹徒槍殺。（圖／潮州警分局提供,2018.06.02）

案發後，潮州警分局、縣警局刑警大隊及刑事局南部犯罪打擊中心，立即成立專案小組調閱案發地點沿線監視器，目前已掌握涉案特定人車，全案現已報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦中。

關鍵字陸戰隊行車糾紛槍擊潮州警分局
小英之友會挺陳歐珀　營造團結氣勢雙軌生畢業典禮　勞動部長暖聲獻唱

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan