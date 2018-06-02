陸戰隊員休假疑行車糾紛遭槍擊　潮州警方展開追緝

屏東縣潮州鎮延平路一處加油站旁，今（2）日清晨發生1起槍擊案件，ㄧ名目前在海軍左營軍區的服役的陸戰隊何姓士兵（23歲，居住潮州）疑似與人發生行車糾紛，竟遭歹徒槍擊後，送醫急救仍不治身亡，專案小組在案發現場的對向車道尋獲3枚彈殼、4顆鋼彈珠及1把西瓜刀，歹徒行兇後趁亂逃逸，警方專案小組已鎖定歹徒身分，正全力緝凶中。

潮州警分局副分局長李忠華表示，何姓被害人於今日凌晨3時52分，從加油站加完油開出右轉後，隨即遭多部車輛攔下，隨後遭一名男子開槍射擊，當場造成何姓被害人背部中槍，緊急送往高雄長庚醫院急救，被害人因主動脈及下腔靜脈出血，傷勢嚴重宣告不治。