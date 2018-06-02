陸戰隊員休假疑行車糾紛遭槍擊　潮州警方展開追緝

屏東縣潮州鎮延平路一處加油站旁，今（2）日清晨發生1起槍擊案件，ㄧ名目前在海軍左營軍區的服役的陸戰隊何姓士兵（23歲，居住潮州）疑似與人發生行車糾紛，竟遭歹徒槍擊後，送醫急救仍不治身亡，專案小組在案發現場的對向車道尋獲3枚彈殼、4顆鋼彈珠及1把西瓜刀，歹徒行兇後趁亂逃逸，警方專案小組已鎖定歹徒身分，正全力緝凶中。
潮州警分局副分局長李忠華表示，何姓被害人於今日凌晨3時52分，從加油站加完油開出右轉後，隨即遭多部車輛攔下，隨後遭一名男子開槍射擊，當場造成何姓被害人背部中槍，緊急送往高雄長庚醫院急救，被害人因主動脈及下腔靜脈出血，傷勢嚴重宣告不治。
▲案發現場的對向車道尋獲彈殼。（圖／潮州警分局提供,2018.06.02）
海軍陸戰隊指揮部表示，何姓士兵是志願役，在海軍左營軍區警衛群負責衛哨，平時交往單純，今天是休假返家途中被槍殺。對何員遭遇的憾事深表遺憾、難過與不捨，已派遣高階幹部全力協助遺眷處理喪葬及撫卹事宜外，並適時提供法律協助，此外，對於肇事逃逸後造成重大傷亡事件的民眾，表達最嚴厲譴責。
▲居住潮州的陸戰隊何姓士兵駕車返家途中疑似與人發生行車糾紛，竟遭歹徒槍殺。（圖／潮州警分局提供,2018.06.02）
案發後，潮州警分局、縣警局刑警大隊及刑事局南部犯罪打擊中心，立即成立專案小組調閱案發地點沿線監視器，目前已掌握涉案特定人車，全案現已報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦中。