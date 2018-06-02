少女自願隨友人離家尋獲 母提告和誘罪

（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）彰化縣一名未成年少女自願隨未成年男性友人離家多天，少女母親焦急報案協尋，經媒體報導，警方比照重大刑案成立專案小組，順利尋獲少女，少女母親對該男性友人提告和誘罪。

一名就讀高職的17歲潘姓少女5月27日自願與未成年男性友人離家出走，潘姓少女的母親見近日多起情殺案，擔心女兒遭遇不測，焦急向彰化縣政府警察局彰化分局泰和派出所報案，案件經媒體曝光，警方大動作成立專案小組，昨天在南投縣魚池鄉尋獲少女。

警方調查，潘姓少女5月27日下午4時多與男性友人搭計程車從彰化市金馬路二段工作地點離開，友人未用言語或任何暴力手段脅迫少女；員警獲報並詢問計程車司機，得知少女與友人在彰化市火車站附近下車，徒步離開後不知往何處去。