影／小英之友會力挺陳歐珀　民進黨營造團結氣勢

「小英挺陳歐珀競選宜蘭縣長後援會」成立大會，今日上午在礁溪金樽餐廳舉行，現場擠滿來自各鄉鎮小英之友會成員以及支持陳歐珀的民眾。而民進黨中央也由秘書長洪耀福率選對會主委陳明文以及立法委員李俊毅等人都到場參與。

宜蘭縣小英之友會今（2）日上午在礁溪金樽餐廳舉行「挺陳歐珀競選宜蘭縣長後援會」成立大會。民進黨中央黨部秘書長洪耀福，兼任民進黨中央選對會主委的立法委員陳明文以及立法委員李俊毅、小英之友會總會長顏志發等人都到場參與。民進黨宜蘭縣各鄉鎮市長及縣議員參選人也都出席成立大會，這是年底五合一選舉，民進黨在宜蘭的第一場造勢大會，營造團結氣氛的訴求相當濃烈。不過，代理縣長陳金德並未出席這項造勢活動，面對媒體詢問黨內團結問題，陳明文表示，代理縣長陳金得很清楚有責任及義務整合黨內勢力挺陳歐珀。

立法委員李俊毅表示，宜蘭是台灣精神的領頭羊，這次縣長選舉不能有所閃失，宜蘭一定要穩固民主的聖地，而要如何穩固呢？李俊毅說，只有「團結」兩字。

而選對會主委陳明文則是表示，蔡英文總統對宜蘭的選情相當憂心，而小英之友會成立「陳歐珀競選宜蘭縣長後援會」就是要凝聚支持陳歐珀的力量。

祕書長洪耀福說，這次選舉是「改革」與「反改革」的戰爭，也就是要證明蔡英文總統的改革是否得到台灣人民的支持？所以這次縣長選舉不是哪個人會不會做人的問題，也絕對不是個人的問題，而是「大是大非」的問題。他話鋒一轉說，挺陳歐珀到底是挺三十趴、五十趴，還是一百趴？台下齊喊一百趴，洪耀福同時要到場的黨政重要幹部上台齊喊「陳歐珀當選！」，他還要中央黨部的工作人員錄下這個鏡頭，說是要給蔡英文總統看。

今天除了民進黨中央幾位要角前來力挺，宜蘭縣各鄉鎮市長及縣議員參選人也都到場參與，包括宜蘭縣議會議長陳文昌、宜蘭市長江聰淵等人。不過，之前「雙陳會」後表態挺陳歐珀的代理縣長陳金德並未出現在會場。

