雙軌生畢業典禮　勞動部長暖聲獻唱

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今（2）日為參加「雙軌訓練旗艦計畫」的7校276位應屆畢業生舉辦聯合畢業典禮，勞動部長許銘春與台南市副市長吳宗榮均出席，並頒發結訓證書與大學畢業證書給畢業生們。
許銘春表示，雙軌計畫近五年來已在全國培育出將近7000位畢業生，這項計畫提供學生一邊讀書一邊在企業實習，理論與實務兼俱，畢業後企業留任率高，就業率超過9成，近兩年雲嘉南轄區雙軌生就業率更突破96％以上，一次滿足學子畢業與就業兩個願望，創造雙贏，也翻轉傳統升學觀念。
許銘春強調，雙軌畢業生比一般畢業生更具競爭力，透過雙軌計畫能加強與產學界的連結，不僅為產業培養技術人才，也增加青年就業機會，讓人才不僅與產業「零時差」，也縮短「學用落差」。
吳宗榮也肯定雙軌計畫這種「做中學、學中做」的訓練模式，可為企業培養儲備幹部，解決找不到人才的問題，未來市府也會持續與勞發署密切合作，讓雙軌計畫能繼續擴大向下扎根，讓更多青年學子受惠。
畢業生代表徐秀禎說，她高中時就開始打工幫忙分擔家計，原本因家裡經濟因素無法上大學，後來得知雙軌計畫可兼顧課業與工作而參加，4年來不僅為自己累積就業實力，畢業後也獲企業以副領班的職位留用，讓她提早在職場「卡位」，「會覺得累，但是不要怕累」，很感謝雙軌計畫讓她圓夢。
勞發署長黃秋桂說，雙軌計畫今年也核定包括莊敬高職、勤益科大、南臺科大、遠東科大、崑山科大、正修科大等15所學校及光陽工業、東陽實業、富強鑫工業、神腦國際、大億麗緻酒店、耐斯企業、麥當勞與富利餐飲等78家廠商參加雙軌計畫，預定招生930人，歡迎有興趣的青年朋友報考。
今日畢業典禮活動，包括勞發署長黃秋桂、雲嘉南分署長柯呈枋、南市工策會總幹事王建民、崑山科大校長蘇炎坤、嘉南藥理大學校長陳銘田、大億麗緻酒店總經理嚴心誼、桂田酒店總經理張煜焜等人都到場為學子勉勵祝福。