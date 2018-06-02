雙軌生畢業典禮　勞動部長暖聲獻唱

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今（2）日為參加「雙軌訓練旗艦計畫」的7校276位應屆畢業生舉辦聯合畢業典禮，勞動部長許銘春與台南市副市長吳宗榮均出席，並頒發結訓證書與大學畢業證書給畢業生們。

許銘春表示，雙軌計畫近五年來已在全國培育出將近7000位畢業生，這項計畫提供學生一邊讀書一邊在企業實習，理論與實務兼俱，畢業後企業留任率高，就業率超過9成，近兩年雲嘉南轄區雙軌生就業率更突破96％以上，一次滿足學子畢業與就業兩個願望，創造雙贏，也翻轉傳統升學觀念。

許銘春強調，雙軌畢業生比一般畢業生更具競爭力，透過雙軌計畫能加強與產學界的連結，不僅為產業培養技術人才，也增加青年就業機會，讓人才不僅與產業「零時差」，也縮短「學用落差」。