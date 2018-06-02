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中央社

守護病人 家扶兒圓白衣天使之夢幫助更多人

中央社2018/06/02 16:42
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄2日電）「因照顧家人，特別體會病人的病痛和家屬的辛苦。」家扶兒小瑄（化名）就讀護理系大三，目前實習，由於了解病人和家屬醫病療程，她堅定信念即將圓白衣天使之夢。

台灣電力公司南部發電廠長期關注前鎮區弱勢家庭學子的學習資源，民國91年起持續17年提供南高雄家扶中心學子助學金，今天頒發助學金給24名學子，激勵他們奮進向上，小瑄是獲獎人之一。

小瑄家共有3姊妹，她排行老二，父母離異後，母親獨自扶養小瑄姊妹3人，其中妹妹患有有肌肉萎縮症，導致媽媽長期以來無法外出工作，目前家中經濟開銷仰賴姊姊工作收入及社福機構補助，家庭生活十分辛苦。

獲得助學金的挹注，小瑄會作為生活費用，補足家中經濟上的缺口，更期待快點完成學業後回高雄就業，領薪水幫忙媽媽貼補家用和照顧妹妹。

小瑄說，雖然家庭經濟狀況不佳，但一家人勤儉且互相扶持，家人情感緊密在一起。

由於妹妹生重病，小瑄一直有理想和目標，面對自己的理想勇往直前，於高中選填志願時就考量到未來就業市場和妹妹的狀況，希望可以透過所學的醫學知識，讓妹妹獲得更好的照顧，因此選擇護理系就讀。

原本規劃在高雄上大學就讀護理系，因些微成績必須北上求學，也增加生活費用開銷，懂事的小瑄就學期間除了打工負擔自己的生活費用，減輕媽媽的經濟負擔，現在大三也開始到醫院各部門實習，尋找未來想專精的部門。

在醫院重症病房實習，小瑄看盡人生無常，也看見病人的苦痛，但只要病人順利出院或簡單的致謝，都讓小瑄覺得十分感動，在護理工作中獲得許多成就感，更加堅定對護理工作的理想。（編輯：卞金峰）1070602

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