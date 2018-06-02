守護病人 家扶兒圓白衣天使之夢幫助更多人

（中央社記者陳朝福高雄2日電）「因照顧家人，特別體會病人的病痛和家屬的辛苦。」家扶兒小瑄（化名）就讀護理系大三，目前實習，由於了解病人和家屬醫病療程，她堅定信念即將圓白衣天使之夢。

台灣電力公司南部發電廠長期關注前鎮區弱勢家庭學子的學習資源，民國91年起持續17年提供南高雄家扶中心學子助學金，今天頒發助學金給24名學子，激勵他們奮進向上，小瑄是獲獎人之一。

小瑄家共有3姊妹，她排行老二，父母離異後，母親獨自扶養小瑄姊妹3人，其中妹妹患有有肌肉萎縮症，導致媽媽長期以來無法外出工作，目前家中經濟開銷仰賴姊姊工作收入及社福機構補助，家庭生活十分辛苦。