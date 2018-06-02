熱氣球池上升空　稻田美景一覽無遺

世界知名的 2018國際熱氣球嘉年華 ，邁入第8年，今年將創下39顆熱氣球齊聚一堂的盛大景況，日前台東縣府將熱氣球移至池上鄉並升空，將池上鄉的美景一收眼底，台東縣長黃健庭也出席這場重要的活動，並預告6月30日的國際熱氣球嘉年華活動，將會帶來精采的活動內容。

今年台東縣府打破紀錄，邀請全世界來自各國共39顆的熱氣球，聚集在鹿野高台；為了增加台東的觀光能見度，更將活動延長1星期，就是要將來自全國的遊客集中在台東，提升台東的消費能力，黃健庭表示，今年的39顆造型熱氣球是歷年最多，包括小小兵、天外奇蹟「UP」球、皇家大象球、德國東方快車、諾亞方舟、老虎Tony和英國士兵球等，可愛的造型吸睛度十足，絕對可以讓遊客們玩的開心，拍的滿意。

選擇在池上鄉的浮圳旁為熱氣球活動宣傳，並將原本在鹿野高台的起飛的熱氣球帶到池上飛行，從空中俯瞰，把池上一片綠油油的稻田盡收眼底，與鹿野呈現截然不同的風景，隨行的技術員說，

除了熱氣球，台東縣府也規畫了8場光雕音樂會，也是歷屆最多，首次以世界八美圖書館之首的台東大學校本部圖資館為景，舉辦一場文青與浪漫結合的熱氣球光雕音樂會， 志航基地也將再度結合空軍基地開放日，讓大家能捕捉到壯志雲霄的國軍現役戰機首次與光彩炫麗的熱氣球相互輝映的畫面；池上大坡池也將首度加入水舞元素，讓熱氣球與水共舞的曼妙舞姿，譜出一段唯美的光雕音樂晚宴。

黃健庭說，熱氣球的商機無限，再加上台東環境的優勢，絕對在今年又可以創下新紀錄。8年前舉辦台灣首屆熱氣球嘉年華活動，成功吸引許多人潮，舉辦7年共計有460萬人次觀光客湧入，還獲選全球12大熱氣球驚豔城市，只要天氣許可，全年都能飛上天俯瞰台東。