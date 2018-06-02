花蓮土黏人讓遊子返家 近千人嗨玩泥巴

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）「不讓孩子的雙腳踩進泥土裡，將來他不會懂得什麼是故鄉。」社區阿嬤的一句話，讓花蓮鳳林連辦5年泥巴運動會，今年吸引近千人參加，就因土黏人，在外孩子們都紛紛回家了。

花蓮鳳林鎮北林三村「找到田泥巴運動會」今年舉辦第5屆，主辦的北林三村社區發展協會理事長李美玲告訴中央社記者說，5年前社區一位阿嬤的一句「要讓孩子踩進泥土裡，他們才會想要回故鄉」，催生了這個活動；現在孩子們每年因為這場賽事，都紛紛「回家了」。

下午近千人聚集在鳳林鎮北林社區的一分水田，大小朋友在泥漿裡搶瓠瓜、拔河，滑壘、飛撲，一個踉蹌少不了仆泥吃土，無論是參賽者或是看熱鬧的群眾，都開懷大笑、回味無窮。