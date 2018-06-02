江蘇團客赴台人次最多 連6年奪冠

（中央社記者陳家倫台北2日電）根據統計，大陸江蘇省團體旅客赴台人次自2012年開始已連續6年蟬聯各省市之冠。業者觀察，江蘇奪冠的原因在於兩岸民間交流活動多，對台灣的生活方式、文化比較了解。
「2018南京國際度假休閒及房車展覽會」1日至3日在南京國際博覽中心舉辦，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會上海辦事處為加強推廣台灣分區主題旅遊，特別組織台灣代表團前往參展。台灣主題館並以「2018海灣旅遊年」為宣傳主軸。
台灣代表團於1日的台灣之夜交流晚宴上，與江蘇省旅遊協會、南京市旅遊協會、常州市旅遊協會及華東各地組團旅行社進行合作洽談，將持續開發更多台灣深度旅遊產品，帶動赴台旅遊優質化發展。
台灣代表團團長劉士銘表示，根據台旅會統計資料，江蘇省團體旅客赴台人次自2012年開始已連續6年蟬聯各省市之冠，江蘇赴台產品也相當多元，5至7天的主題型產品也廣受市場歡迎。
業者觀察分析，江蘇省、浙江省、廣東省一直都是陸客赴台遊的主力省市，主要是這些省市的兩岸交流活動多元，有助增進當地民眾對台灣生活方式、文化的了解，一提到出境遊，多會想到台灣一探究竟。
5月25日剛履新台旅會上海辦事處主任的蘇宇宏也親自出席活動。他表示，2018年是「海灣旅遊年」，鼓勵大陸旅客前往台灣10個離島探索豐富的海洋旅遊資源；「2018台中世界花卉博覽會」11月開展，展期達半年，蘇宇宏鼓勵江蘇業者規劃相關行程。
台灣旅遊推廣代表團包括台旅會、台灣入境旅遊協會、台灣民宿聯合總會、台灣好客民宿協會、台灣觀巴協會、宜蘭縣觀光協會、屏東縣觀光協會、花蓮縣觀光旅館公會、南投縣觀光產業聯盟協會、華航集團華信航空、長榮集團立榮航空等。（編輯：繆宗翰）1070602