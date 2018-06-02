江蘇團客赴台人次最多 連6年奪冠

（中央社記者陳家倫台北2日電）根據統計，大陸江蘇省團體旅客赴台人次自2012年開始已連續6年蟬聯各省市之冠。業者觀察，江蘇奪冠的原因在於兩岸民間交流活動多，對台灣的生活方式、文化比較了解。

「2018南京國際度假休閒及房車展覽會」1日至3日在南京國際博覽中心舉辦，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會上海辦事處為加強推廣台灣分區主題旅遊，特別組織台灣代表團前往參展。台灣主題館並以「2018海灣旅遊年」為宣傳主軸。

台灣代表團於1日的台灣之夜交流晚宴上，與江蘇省旅遊協會、南京市旅遊協會、常州市旅遊協會及華東各地組團旅行社進行合作洽談，將持續開發更多台灣深度旅遊產品，帶動赴台旅遊優質化發展。