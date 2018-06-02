蘇貞昌批新北市政　侯友宜：不要只批評，好的做法提出來

針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌在多場的市政說明會，批評新北市的市政；國民黨新北市長參選人侯友宜認為，老縣長一些思考的角度不盡然正確，大家對好的政策要支持，做不好的政策不是不可以批評，「有什麼更好的做法，提出來！」

侯友宜今（2）日參加由台大、政大師生團隊合力主辦的「淡聲音樂節－誕生時代新樂章」，親自體驗互動式的古典音樂演奏，在掃瞄舞台上的QRcode後，運用手機與表演者互動，同時在舞台呈現樂曲要表現的畫面，讓聽眾更能貼近古典的音樂。

老縣長在多場的市政說明會，批評新北市的市政；侯友宜表示，老縣長一些思考的角度不盡然正確，並以是三環三線、深澳燃煤電廠為例，質疑老縣長「伊攏沒貢清楚」；希望大家對好的政策要支持，做不好的政策不是不可以批評，「有什麼更好的做法，提出來！」