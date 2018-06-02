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蘇貞昌批新北市政　侯友宜：不要只批評，好的做法提出來

記者陳志仁／新北報導2018/06/02 17:38
▲侯友宜今（2）日參加由台大、政大師生團隊合力主辦的「淡聲音樂節－誕生時代新樂章」，親自體驗互動式的古典音樂演奏。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜今（2）日參加由台大、政大師生團隊合力主辦的「淡聲音樂節－誕生時代新樂章」，親自體驗互動式的古典音樂演奏。（圖／侯友宜辦公室提供）

針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌在多場的市政說明會，批評新北市的市政；國民黨新北市長參選人侯友宜認為，老縣長一些思考的角度不盡然正確，大家對好的政策要支持，做不好的政策不是不可以批評，「有什麼更好的做法，提出來！」

侯友宜今（2）日參加由台大、政大師生團隊合力主辦的「淡聲音樂節－誕生時代新樂章」，親自體驗互動式的古典音樂演奏，在掃瞄舞台上的QRcode後，運用手機與表演者互動，同時在舞台呈現樂曲要表現的畫面，讓聽眾更能貼近古典的音樂。

老縣長在多場的市政說明會，批評新北市的市政；侯友宜表示，老縣長一些思考的角度不盡然正確，並以是三環三線、深澳燃煤電廠為例，質疑老縣長「伊攏沒貢清楚」；希望大家對好的政策要支持，做不好的政策不是不可以批評，「有什麼更好的做法，提出來！」

針對昨（1）日南下高雄與國民黨高雄市長參選人韓國瑜造勢，侯友宜指出，回高雄就像南部小孩回家一樣，大家對他非常熱情，給他很多加油跟打氣；韓國瑜給高雄人帶來希望，所以他們兩個一起為高雄加油，也謝謝高雄人給他那樣的一個擁抱。

何時與國民黨台北市長參選人丁守中見面？侯友宜說，與丁守中有很多的政見慢慢在形成當中，「我們會共推好的政見，大家一起來！」對六都是否也會一起合體，侯友宜回應，只要有好的政見，隨時可以碰面，互相的支援，許多政策大家一起來推動。

外界觀察到侯友宜最近講台語的機會變多，是否刻意強調本土？侯友宜強調，講台語是他從小到大習慣，開會或很多的公共場合也講國語，國台語都是並著使用合，去南部當然多講台語，「南部人看到咱台灣南部囝仔的『氣口』，他就很歡喜！」有時在北部也會講台語，這是一個習慣自然，什麼樣的語言，都是自己的文化。

關鍵字蘇貞昌市政說明會侯友宜淡聲音樂節韓國瑜丁守中
寓教於樂　加深空污防制及租稅觀念

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