NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈王牌AV女優來台　網：舞台會超香顧婕爆肥烏龍一場　辣頂F奶澄清8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

端午節豬價 農委會預估價格維持平穩

中央社2018/06/02 16:59
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者余曉涵台北2日電）行政院農業委員會今天表示，今年端午節整體豬肉供應量較去年為高，應足夠負荷端午節節慶的消費需求，價格也可維持平穩。

農業委員會今天發出新聞稿表示，今年5月份的肉品市場交易天數較多，有27個交易日，導致毛豬供應分散，每天平均交易豬隻頭數較平常日減少。

農委會指出，近來氣候炎熱造成豬隻食慾變差、生長變慢情形，以致農民延緩出豬，豬源略有不足，5月下旬毛豬拍賣價格因而呈現走高趨勢。

不過，農委會表示，依據養豬頭數調查數據推估及各肉品市場預估，今年6月份國內毛豬供應頭數54萬8150頭較去年同期為高，平均每日毛豬交易頭數可達2萬3326頭。

農委會說，且今年1到5月自國外進口豬肉量較去年同期約增加1萬公噸，因此預估今年端午節的整體豬肉供應量較去年為高，應足夠負擔國人端午節的消費需求，價格也可維持平穩。

農委會表示，為了穩定毛豬產銷，已啟動相關宣導、監控及調節作為，包括要求台灣地區各肉品市場依市場需求妥為調配豬源，呼籲養豬產業團體應加強宣導所屬會（社）員秩序出豬。

農委會指出，已協調台糖公司在端午節前7個交易日增加供應3000頭，以配合整體豬源調度。

農委會表示，也會請各縣市政府加強督導轄內市場及供應單位落實辦理，並將持續密切監控每日毛豬市場的交易量價及豬源供應情形，以確保提供優質豬肉、滿足節慶民生消費需求。（編輯：黃于）1070602

江蘇團客赴台人次最多 連...咕咕霍夫無預警關門 中市...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan