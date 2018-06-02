端午節豬價 農委會預估價格維持平穩

不過，農委會表示，依據養豬頭數調查數據推估及各肉品市場預估，今年6月份國內毛豬供應頭數54萬8150頭較去年同期為高，平均每日毛豬交易頭數可達2萬3326頭。

農業委員會今天發出新聞稿表示，今年5月份的肉品市場交易天數較多，有27個交易日，導致毛豬供應分散，每天平均交易豬隻頭數較平常日減少。

（中央社記者余曉涵台北2日電）行政院農業委員會今天表示，今年端午節整體豬肉供應量較去年為高，應足夠負荷端午節節慶的消費需求，價格也可維持平穩。

農委會說，且今年1到5月自國外進口豬肉量較去年同期約增加1萬公噸，因此預估今年端午節的整體豬肉供應量較去年為高，應足夠負擔國人端午節的消費需求，價格也可維持平穩。

農委會表示，為了穩定毛豬產銷，已啟動相關宣導、監控及調節作為，包括要求台灣地區各肉品市場依市場需求妥為調配豬源，呼籲養豬產業團體應加強宣導所屬會（社）員秩序出豬。

農委會指出，已協調台糖公司在端午節前7個交易日增加供應3000頭，以配合整體豬源調度。

農委會表示，也會請各縣市政府加強督導轄內市場及供應單位落實辦理，並將持續密切監控每日毛豬市場的交易量價及豬源供應情形，以確保提供優質豬肉、滿足節慶民生消費需求。（編輯：黃于）1070602