分析：中美貿易衝突　源於兩種不同制度

中美兩國今年以來貿易戰硝煙四起，華府磋商雖暫時化解了可能的戰火，不過美國總統川普在羅斯訪中前夕又公布將對價值500億美元的中國進口產品加徵關稅，導致這次北京磋商的不確定性增高。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天率團抵達北京，中美將針對不久前的華府第二輪談判後發表的聯合聲明內容，展開具體協商。

（中央社記者周慧盈北京2日電）中美兩國今天起在北京舉行新一輪貿易磋商。雙方此前在華府談判中暫時化解了戰火，但專家指貿易衝突實際源於兩種不同制度，避戰唯一方法是中國加速市場化改革和建立健全法制。

川普忽而緩和、忽而強硬的頻頻變臉雖為談判帶來不確定性，但專家指出，中美貿易衝突的根源在於兩國的制度差異。

美國麻省理工學院史隆管理學院（Sloan Schoolof Management）教授黃亞生在媒體撰文表示，中美的創新模式和制度基礎相去甚遠，美國是自下而上，基於對科研和大學的投入來推動國家創新，中國則是國家主導產業。

黃亞生指出，中國政府近40年來一直動用財政資金，自上而下刺激創新，並展露強烈的政策意志，「中國製造2025」更突出政府的主導地位。

中美兩國在華府談判後發表聯合聲明表示：「對採取有效措施以實質減少美中在貨品上的貿易逆差，雙方達成共識。為滿足中國民眾日益增長的消費需求和高質量經濟發展需要，中國將大幅增加對美貨品和服務項目的採購。」

黃亞生認為，增加美國產品的訂單短期雖可解決問題，但是長期摩擦的原因是中國企業以非市場模式大規模參與國際市場競爭。

他表示，這種制度差異，導致中美兩國在市場競爭中的巨大分歧，美國更擔心的不是中國技術的崛起，而是技術崛起背後的制度。

黃亞生強調，緩解中美制度衝突的唯一的辦法就是中國要加速市場化的改革和法制，在體制上更加透明，政府不僅是依法治國，更重要的是依法制國，中國經濟與國際經濟已完成接軌，下一步應進行體制接軌。（編輯：繆宗翰）1070602