越南防長：各國應共同解決地區安全問題

（中央社河內2日電）越南國防部長吳春歷表示，為解決地區複雜安全問題，首先各自國家要決定自己的命運，同時需要國際社會的共同努力，尤其是大國的無私幫助。

越通社新聞網站報導，吳春歷（Ngo Xuan Lich）今天在2018年香格里拉對話會發表講話時，指出包括領土主權爭議與恐怖主義在內的傳統與非傳統安全挑戰，使亞太地區面臨許多危機。

他表示，在此背景下，各方坐下談判，尋找和平解決分歧與爭端的措施，將是最佳的選項。

他認為，為解決地區複雜安全問題，首先各自國家要決定自己的命運，同時需要國際社會的共同努力，尤其是各大國的無私幫助。各國應透過磋商、資訊交換與高層接觸等，增進各國間互信，充分落實相關承諾。