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中央社

越南防長：各國應共同解決地區安全問題

中央社2018/06/02 17:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內2日電）越南國防部長吳春歷表示，為解決地區複雜安全問題，首先各自國家要決定自己的命運，同時需要國際社會的共同努力，尤其是大國的無私幫助。

越通社新聞網站報導，吳春歷（Ngo Xuan Lich）今天在2018年香格里拉對話會發表講話時，指出包括領土主權爭議與恐怖主義在內的傳統與非傳統安全挑戰，使亞太地區面臨許多危機。

他表示，在此背景下，各方坐下談判，尋找和平解決分歧與爭端的措施，將是最佳的選項。

他認為，為解決地區複雜安全問題，首先各自國家要決定自己的命運，同時需要國際社會的共同努力，尤其是各大國的無私幫助。各國應透過磋商、資訊交換與高層接觸等，增進各國間互信，充分落實相關承諾。

各國應充分發揮相關對話機制，在互相尊重他國領土主權、遵守國際法、互不干涉內政等的基礎上，製定協助各方和平解決安全問題及爭端的新機制，尤其是朝鮮半島、東海、南海等複雜問題。

對於南海問題，吳春歷強調，越南支持在國際法基礎上透過和平措施解決爭議的一貫立場。嚴格遵守「南海共同行為宣言」（DOC）及儘早制定「南海行為準則」（COC），是建立東協與中國間互信的措施，而且展現各國對依國際法維護區域安全秩序做出貢獻的決心。

他認為，侵犯他國主權、搞軍事化與加強軍事強勢等行為，都不符合國際法，違背地區各項承諾；各方應採取負起責任的行動，為建立海上安全秩序做出貢獻，讓南海成為和平、合作與友好之海。（編輯：高照芬）1070602

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