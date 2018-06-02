蘇花改帶動觀光 東澳划獨木舟賞日出

（中央社記者陳葦庭台北2日電）蘇花改通車後，蘇澳到東澳路段行車時間縮短，也帶動當地觀光，有飯店業者和當地的原住民部落合作，推日出獨木舟出海遊程，由東澳灣出發，帶領旅客飽覽東部海岸美景。

蘇花改蘇澳到東澳路段在今年初通車，行車安全提升也帶動當地觀光，位在蘇澳的瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店發布新聞稿表示，過去蘇澳到東澳交通得花上30分鐘左右的時間，現在只要10分鐘就可抵達，而為帶動觀光發展，飯店也特別和當地的東岳部落合作推出套裝行程，盼讓遊客體驗東海岸之美。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店指出，宜蘭的原住民除了葛瑪蘭族，還有泰雅族，東岳部落的泰雅族人不只是生活在山林的高山族，也因為距離海近，對海洋文化熟悉，因此這次的獨木舟行程，便是由東岳部落的原住民，帶領遊客在日出時分出海。