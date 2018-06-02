捐髓救人 32歲媽當年難忘的畢業禮物

（中央社記者余曉涵台北2日電）今年32歲、已有2個孩子的吳伊伶，當年在大一時想說「比捐血還容易」，便建立骨髓移植檔案。她在碩士班畢業前，被通知配對成功，決定捐髓當作畢業禮物，成為難忘的人生經歷。

慈濟基金會今天發出新聞稿表示，慈濟骨髓幹細胞中心於今年5月完成第5000例骨髓捐贈，讓5000個生命帶著希望重生，自1993年成立至今，骨髓資料庫已累積超過42萬筆資料，搶救生命的足跡遍布全球31個國家。

今年32歲、已經是2個孩子的媽的吳伊伶說，捐髓是她碩士畢業時送給自己的禮物。