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中央社

台灣奶茶飄香大陸 形塑新生代喝的品味

中央社2018/06/02 17:48
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北2日電）「奶茶」是台灣軟實力在大陸的表現的一種方式，從1990年代台灣奶茶風行到大陸後，至今台灣奶茶在大陸手搖市場上已有了多次華麗變身，從奶精沖泡的奶茶、珍珠奶茶、奶蓋到黑糖珍珠鮮奶。

琳瑯滿目的飲料店是台灣與大陸一、二線城市所享有的相似風景，快樂檸檬、CoCo、一點點等台灣手搖飲料品牌相繼登陸創下一定口碑。在「喝奶茶」這件事上，大陸深受台灣手搖飲料文化影響。

界面新聞引述美團點評與行業自媒體咖門聯合推出的「2017中國飲品生態發展報告」顯示，2017年全年中國大陸市場約有9.6萬家奶茶果汁店開門營業。

值得注意的是，有別於一年前大陸年輕人人手一杯奶蓋茶的景況，現在的「奶茶爆款」則是黑糖珍珠鮮奶。報導說，創立於2013年的台灣奶茶品牌「鹿角巷」是這股風潮最早的引領者之一。

目前以相似產品和品牌形象出現的山寨品牌則不計其數，中國大陸的新茶飲品牌們也在開始推出類似的產品。自4月起，大陸的樂樂茶推出「黑糖髒髒茶」、喜茶發布限定新品「波波茶」。

報導表示，經過30多年的發展，台灣奶茶上中下游產業鏈日趨完善，對市場和消費者口味的把握也很多經驗。中國大陸市場的奶茶模式似乎是台灣市場的參照。

台灣奶茶對大陸的影響還在持續，主因是台灣奶茶在1990年代進入中國大陸市場開始，年輕一代就開始喝奶茶，這樣的消費習慣一直延續至今，讓這個消費客群對奶茶品類形成了消費黏性。

然而，「優勝劣汰」的商業現實，在奶茶這個行業表現得更為殘酷。雖然2017年奶茶果汁店全年開店數達到9.6萬家，但也有7.8萬家關門，一些無法形成規模與品牌優勢的奶茶店幾乎已經被淘汰。

報導指出，大陸年輕消費者變化太快了。排隊的人群從喜茶門口移步到鹿角巷店內，也不過是一年左右的時間。（編輯：陳家倫/繆宗翰）1070602

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