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中央社

議員爆吳音寧拿推廣費買洋酒 北農：查無此事

中央社2018/06/02 17:48
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦、陳妍君台北2日電）台北農產運銷公司今天說，有關議員陳重文質詢指出北農總經理吳音寧拿業務推廣費買洋酒送給民進黨台北市黨部，經查證並無此事。民進黨台北市黨部表示是子虛烏有指控。

中國國民黨台北市議員陳重文昨天在市政總質詢時指稱，吳音寧接任總經理後，趁民主進步黨台北市黨部舉行黨慶時，利用業務推廣費買60瓶洋酒送給民進黨，質疑吳音寧濫用業務推廣費，有綁樁之嫌。

北農今天發布新聞稿表示，北農是一間自負盈虧的民營公司，經費並非「公費或公款」，且經查證，吳音寧未透過業務推廣費購買60瓶洋酒送給民進黨台北市黨部。

北農並指出，業務推廣費贈送對象以「貴賓」統稱，是沿用過去公司慣例，且因和全台灣產地有密切相連，所以業務推廣費的使用範圍除台北市，更遍及全台產地。

另外，北農說，吳音寧上任至今，與往年相比，業務推廣費支出大幅降低，支出皆符合相關法規，也經會計師簽證。

對此，民進黨台北市黨部昨天也發聲明稿表示，針對議員陳重文議員指控，指稱吳音寧贈送市黨部洋酒60瓶，實為子虛烏有指控，除深表遺憾，並保留法律追訴權。

不過，台北市長柯文哲今天接受媒體訪問時則表示，北農「大概就常會買禮盒到處送」。北農一個月業務費好像有新台幣30萬元，「我說奇怪，台北市長特支費都沒那麼多」。

柯文哲下午出席「洲美端午龍舟季」龍舟點睛暨祭江大典時受訪表示，北農「大概就常會買禮盒到處送」。他還說，北農一個月業務費好像有30萬元，「我說奇怪，台北市長特支費都沒那麼多」。

柯文哲表示，如果有人送禮給他，都會送到市長室，拿到政風處登記後，「就大家分完就吃光了，我都很少看到禮物」；因此，他印象中沒有收過北農的禮物。

媒體詢問柯文哲，北農發布新聞稿表示，北農是自負盈虧的民營公司，經費並非「公費」、「公款」，柯文哲表示，法律問題要問法務局長，但基本上北農的確不是公務機關，但也不完全是民間企業，「算是半官半民的一個機構」。

對於吳音寧連連爆出負面新聞，柯文哲說：「我要先聲明，人事案不是由台北市政府決定，北農總經理的人事案是農委會派的。」因為市府與行政院農業委員會當時的共識是，台北市政府指派董事長人選，農委會指派總經理人選。（編輯：梁君棣/卞金峰）1070602

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