雲林首屆龍舟賽　李進勇開光點睛

雲林首屆龍舟賽2日清晨由口湖鄉公所及縣政府代表分3路前往順天宮、合天宮及奉天宮三所宮廟，進行隆重的祝禱請神儀式後，在椬梧滯洪池畔點睛活動典禮會場，由文光國小戰鼓隊及下崙國小龍鳳獅隊演出，為2018雲林龍舟競賽揭開序幕。

2018雲林龍舟賽即將豋場， 2日上午在口湖鄉椬梧滯洪池畔，由縣長李進勇率秘書長黃玉霜及一級主管，與議長沈宗隆、縣議員蔡孟真、風管處處長徐振能、口湖鄉長林哲凌、北港鎮長張勝智、古坑鄉長黃意玲、北港朝天宮董事長蔡咏鍀與地方代表、鄉親的觀禮下，進行莊嚴隆重的點晴下水儀式。8艘龍舟分別由點睛官完成祈福點睛儀式後鳴炮，正式開啟了雲林辦理龍舟賽活動的新扉頁。

8艘競賽龍舟扇形排列氣勢不凡，由禮生引導，縣長李進勇、議長沈宗隆、口湖鄉長林哲凌、風管處處長徐振能、口湖代表會主席王紫陽、梧南順天宮主委李文慶、水井奉天宮主委許文騫、湖口合天宮主委吳木材共同擔任點睛官，為龍舟開光點睛，祈求航行平安順利。



▲縣長李進勇擔任點睛官，祈求龍舟賽平安順利。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.02)

李進勇在致詞時特別感謝縣議會沈議長所率領的議會先進，給予雲林龍舟賽的支持和勉勵，同時也謝謝口湖鄉公所與社區發展協會、縣內各級機關、學校等單位的配合與協助，由於大家共襄盛舉熱情參與，使得2018雲林龍舟賽活動更加多元而精彩。

為了接軌國際，競賽特別訂製了8艘台灣自製的競技龍舟，材質有別於傳統龍舟伐木造船，是以玻璃纖維所打造的船身、整艘龍舟重量較輕，速度也比較快，對於初次參與競賽的選手，大大提升操控性與參與感。此外，玻璃纖維龍舟較木造龍舟容易保存的特性，得以重複使用兼具環保與深耕發展功能。

2018雲林首屆龍舟冠軍獎盃更是吸睛，為完美呈現雲林史上第一次龍舟競賽，特以「槳」為「奬」，希望為雲林、也為參賽得獎者留下難忘的回憶。「槳」盃採純手工原木打造，依原槳等比例縮小製作，以螺旋的曲線結合龍舟意象，象徵著海洋的生生不息及選手勇往直前的精神，更代表著「槳」盃是需要經過海浪拍打、沖刷的洗禮考驗，才能獲得的可貴至寶。這把絕無僅有的「槳」盃，不僅是創意無限的藝術作品，更將雲林縣首次辦理龍舟賽的盛情鑲嵌其中，使其成為雲林鄉親與龍舟賽共同連結的美好回憶。



▲雲林首屆龍舟冠軍「槳」盃相當吸睛。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.02)



8艘龍舟在2日點睛下水後，將開始提供各參賽隊伍進行訓練與熟悉場地，6月16、17日將有116支隊伍同場競技，爭取6月18日進入決賽門票，為期三天的賽程精彩可期。



▲端午節連續假期，到口湖椬梧的海角秘境，來看划龍舟、嘗美食、喝咖啡、賞美景。 （圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.02)



18日端午節當天除了有盛大的開幕活動，還邀請了許多表演團隊，太日樂集、社區大學及學校團隊，於活動期間在主舞台區展演熱情活力的節目。競賽期間搭配的活動也非常多元，6月16日口湖鄉公所在晨露時刻，舉辦漫步湖畔生態環池健行活動；17日舉辦紀錄「雲林日月潭」首屆龍舟賽的美麗片段的寫生比賽；18日端午節當天準備慶端午闖關活動，現場有豐富的獎品與紀念品、香包DIY製作、趣味立蛋、雲林在地優質農特產品展與美食體驗活動，系列活動多元有趣。