老闆調薪關鍵 考量物價變動剩6.6%

（中央社記者潘姿羽台北2日電）薪水增加趕不上物價上漲是許多上班族心中的痛，然而主計總處調查廠商調薪原因，有調薪的廠商僅6.6%認為「物價變動情形」是重要因素，顯見廠商調薪時，考量物價變動者愈來愈少。

據主計總處最新發布的2017年經常性薪資調升情形，2017年工業及服務業全年調升經常性薪資的廠商佔比為28.2%，不只較2016年增加7.3個百分點，也創下17年以來最高紀錄。

觀察廠商調升經常性薪資的主要原因，2017年廠商調升經常性薪資考慮的重要因素，以「員工個人表現」佔比達49.9%最高、為調薪關鍵，其次是「營利狀況較佳」、佔比36.5%，「基本工資調整」則佔了35.7%。