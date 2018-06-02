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中央社

印度北部再遭沙塵暴襲擊 至少17人死

中央社2018/06/02 18:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里2日專電）印度國家首都區及北方省昨晚再遭沙塵暴襲擊，北方省統計，至少有17人死亡。另外，西部的西孟加拉省，則有9人死於大雷雨，12人傷。

印度氣象局今天警告，新德里下午或晚間可能再度出現沙塵暴和雷雨，呼籲外出的人們要小心。

強烈的沙塵暴昨天侵襲包括新德里等國家首都區，及北方省諾伊達（Noida）、加茲阿巴德（Ghaziabad）和莫拉達巴（Moradabad）等地，共導致北方省至少17人死亡，其中又以莫拉達巴死亡7人，人數最多。

北方省救難專員庫瑪（Sanjay Kumar）告訴「印度時報」（Times of India），所有的死亡據報都是因樹木或房屋倒塌所引起。

薩夫達君（Safdarjung）氣象觀測站指出，昨晚襲擊新德里等地的沙塵暴，風速高達每小時40公里。

沙塵暴也導致起降新德里的航班昨晚被迫改時間、改道或延誤。

此外，西孟加拉省5月31日起就遭遇大雷雨，西孟加拉省災害管理部門官員告訴「「印度新聞信託社」（PTI），大雷雨帶來的雷電和房屋與樹木倒塌，共導致至少9人死亡，12人受傷。

5月28日晚一場暴風大雷雨才造成北方省、比哈省（Bihar）和加爾克漢德省（Jharkhand）至少46人死亡。

5月起印度陸續出現異常極端氣候，2日和3日在印度5個省出現沙塵暴、暴風夾帶雷雨，導致134人死亡及400多人受傷，其中又以北方省最為嚴重，共80人死亡，且死者多數集中在泰姬瑪哈陵所在的阿格拉（Agra）。

之後, 印度多地又陸續發生沙塵暴、暴風夾帶雷豪雨，再造成傷亡，包括9日和10日共有至少18人因極端氣候死亡，14日有51人死亡。（編輯：王同禹）1070602

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