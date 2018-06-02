印度北部再遭沙塵暴襲擊 至少17人死

（中央社記者康世人新德里2日專電）印度國家首都區及北方省昨晚再遭沙塵暴襲擊，北方省統計，至少有17人死亡。另外，西部的西孟加拉省，則有9人死於大雷雨，12人傷。

印度氣象局今天警告，新德里下午或晚間可能再度出現沙塵暴和雷雨，呼籲外出的人們要小心。

強烈的沙塵暴昨天侵襲包括新德里等國家首都區，及北方省諾伊達（Noida）、加茲阿巴德（Ghaziabad）和莫拉達巴（Moradabad）等地，共導致北方省至少17人死亡，其中又以莫拉達巴死亡7人，人數最多。

北方省救難專員庫瑪（Sanjay Kumar）告訴「印度時報」（Times of India），所有的死亡據報都是因樹木或房屋倒塌所引起。