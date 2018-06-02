今日暖新聞》影／第六屆愛老人運動會之華山大夜市

歡迎阿公、阿嬤來迺夜市（逛夜市），華山基金會2日在田中國小活動中心，舉辦第六屆「愛老人運動會之華山大夜市」，邀請彰化縣近500位弱勢長輩和義工參加，受邀阿公、阿嬤推著精心佈置的燒番麥、熱狗、牛排與烤魷魚等七個夜市主題攤車位進場，把比賽場地弄得「香貢貢」，不少長者還沒比賽就先喊巴豆腰，也大讚華山用心，讓比賽變有趣了，阿公阿嬤迺夜市笑聲不斷。



▲華山基金會舉辦第六屆「愛老人運動會之華山大夜市」，阿公、阿嬤們跟小朋友撈金魚、玩套圈圈和彈珠檯，老寶貝們玩得不亦樂乎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

華山基金會彰雲嘉區區長林秀儀表示，「迺夜市」是台灣人最具共鳴的記憶，不論是空氣中的誘人香味、映入眼簾的鮮豔招牌，都讓人想大快朵頤，今年華山愛老人運動會特別以「華山大夜市」為主題，藉此吸引獨老長輩走出來動一動，為了佈置這些「夜市攤車」，更動員200多位志工，籌備近一個月才完成。



▲華山基金會舉辦第六屆「愛老人運動會之華山大夜市」，阿公、阿嬤們跟小朋友撈金魚、玩套圈圈和彈珠檯，老寶貝們玩得不亦樂乎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

運動會場2日特別邀請田中鎮百歲人瑞王福生阿公、彰化縣長夫人劉慧如、立法委員陳素月、王惠美等地方士紳代表為華山大夜市點燈開市，現場除了美食攤位，也提供撈金魚、套圈圈等遊戲攤位，還提供免費義剪，讓老寶貝們玩得不亦樂乎。



▲華山基金會舉辦第六屆「愛老人運動會之華山大夜市」，阿公、阿嬤們跟小朋友撈金魚、玩套圈圈和彈珠檯，老寶貝們玩得不亦樂乎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

70歲的張阿公表示，以前常與太太一起逛夜市，吃牛排，覺得平凡就是幸福，但19年前太太逝世後，獨居迄今都再也沒逛過夜市，這次參與華山盛會，想起過去美好時光，覺得很感動，也會想再去真正的夜市回味。



▲華山基金會舉辦第六屆「愛老人運動會之華山大夜市」，阿公、阿嬤們跟小朋友撈金魚、玩套圈圈和彈珠檯，老寶貝們玩得不亦樂乎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

彰化縣縣站長黃玉芬表示，端午節前夕，華山基金會特別為彰化縣的獨居長輩舉辦老人運動會，今年更融入台灣夜市元素，讓孤老們走出家中參與活動，田中國小校長許孝麟、彰化縣青溪婦女協會理事長洪麗娜到場同樂；第六度配合的愛心單位喜寶運動行銷團隊特別準備經典夜市遊戲：撈金魚、套圈圈和彈珠檯，重現70年代台灣夜市熱鬧景象。



▲華山基金會舉辦第六屆「愛老人運動會之華山大夜市」，阿公、阿嬤們跟小朋友撈金魚、玩套圈圈和彈珠檯，老寶貝們玩得不亦樂乎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）