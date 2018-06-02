全國文資會議論壇 結論將成修法依據

「2018全國文化資產會議」台北場今天在集思台大會議中心舉行，吸引文史工作者、專家學者、民間團體與公部門代表等約250多人參與，鄭麗君親自到場參與，聽取各界關於文化資產保存的建言，與公民社會展開文化資產的多元對話。

（中央社記者鄭景雯台北2日電）文化部今天在台北舉行「2018全國文化資產會議」第三場分區論壇，部長鄭麗君表示，這次全國大會結論將成為下一波文資法的修法依據。

會中並就文資審議公民參與機制與過程資訊透明開放、列冊追蹤的程序、中央與地方協力、跨域人才參與、就地保存場域精神、原住民族傳統知識與實踐、水下文化資產保存、私有文資獎勵與補償、文化資產教育推廣、文資保存的上位理念、哲學觀與思考邏輯等交流。

鄭麗君表示，舉辦全國文化資產會議的目的，是建立討論溝通的平台，「文化資產保存不應只依靠文資法來落實，更應擬具文化保存政策綱領，融入國家各項政策，並促進公民社會參與」，以文化治理視野促進國家發展模式結構性的改變，使文資治理不再是單點式的搶救，而是系統性的保存，將文化及人文視野融入國家施政，落實部部皆是文化部的理念。

面對未來文資保存的挑戰，鄭麗君承諾，「本次全國大會結論將成為下一波文資法之修法依據」，包括文資審議更加公開透明、旁聽要點修正、訴願和救濟制度的研究等。

另外在行政面向，前瞻計畫未來2年將挹注新台幣50億元於「再造歷史現場計畫」，既有「歷史三期」計畫還要持續增加經費，並爭取放?資經門比率限制，以推動有形及無形的文資治理。

鄭麗君表示，為因應文資的未來發展，文化部也進行新一波組織架構調整，文化資產局將升格成文資署，所代管的台中文化創意產業園區也會進階轉型成文化資產園區。

台東的國立台灣史前博物館，也正研議是否轉型為南島文化博物館；南科分館今年底開幕，目前也研議是否定位為台灣考古博物館，並推動串連考古遺址的生態保育。

在制度面向，鄭麗君指出，行政院長賴清德已指示各部會應編列相關預算保存國公有文化資產，文化部也與各公營事業單位合作系統性保存，像是協助糖鐵南北平行線活化為糖鐵文化路徑，認識台灣的糖業文化。

鄭麗君期待能夠推動文化保存2.0，讓文化資產在當代社會活用再生，強化文資與當代生活的連結。（編輯：管中維）1070602