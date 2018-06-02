唐獎3屆證書 展現3種風格

第一屆唐獎證書是由台灣設計師黃維瀚設計，他從東方材質出發，以竹積板打造證書外殼，再用刺繡臨摹國畫範本「芥子園」中的天、地、山、水圖騰在絲綢上，分別代表唐獎的四大獎項，作工繁複而精緻，展現東方的頂尖工藝和文化精神。

兩年一度的唐獎，今年進入第三屆，除了「獎章」持續沿用日本設計大師深澤直人的作品，「證書」則是每屆都找新的設計師操刀。

（中央社記者陳至中台北2日電）唐獎基金會今天公布第三屆證書設計，荷蘭設計師伊瑪‧布（Irma Boom）以前衛而線性的折紙概念表現，展現與前兩屆證書截然不同的風格。

第二屆唐獎證書，則是由英國籍華裔設計師張翠蓮（Lin Cheung）操刀，她的作品回歸「紙」的本質，用古籍常見的Buckram技法製作紙質封套，但將平面改為曲面，讓證書彷彿經過捲摺後再打開般，呈現自然的流動美感。

封套內的證書，則是依據4個獎項的特性給予不同設計，永續發展獎是重組的世界地圖，漢學獎是拆解的「永字八法」，生技醫藥獎是拆解的化學分子式，法治獎則是手心向上、象徵施予的手印。

今天正式公布第三屆唐獎證書設計，荷蘭籍設計師伊瑪‧布設計，用非常前衛而線性的折紙概念，加上鮮明的綠、黃、紅、藍色彩表現，呈現四大獎項。證書上折切出的方向與角度，代表得獎人為世界指出一條新的路徑，A4版型折切破格的表現，則象徵唐獎打破思考路徑的框架。

唐獎證書設計即日起到7月1日將在松菸台創NotJust Library展出，同時也安排兩場校園演講活動，本月4日在政治大學、5日在台灣師範大學，讓年輕學子親身目睹設計師伊瑪‧布的風采。（編輯：管中維）1070602