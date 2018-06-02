NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈全國身障運動會　翔鷹羽球隊得7獎鄉親集力　紙風車中埔巡演如願8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

唐獎3屆證書 展現3種風格

中央社2018/06/02 18:14
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中台北2日電）唐獎基金會今天公布第三屆證書設計，荷蘭設計師伊瑪‧布（Irma Boom）以前衛而線性的折紙概念表現，展現與前兩屆證書截然不同的風格。

兩年一度的唐獎，今年進入第三屆，除了「獎章」持續沿用日本設計大師深澤直人的作品，「證書」則是每屆都找新的設計師操刀。

第一屆唐獎證書是由台灣設計師黃維瀚設計，他從東方材質出發，以竹積板打造證書外殼，再用刺繡臨摹國畫範本「芥子園」中的天、地、山、水圖騰在絲綢上，分別代表唐獎的四大獎項，作工繁複而精緻，展現東方的頂尖工藝和文化精神。

第二屆唐獎證書，則是由英國籍華裔設計師張翠蓮（Lin Cheung）操刀，她的作品回歸「紙」的本質，用古籍常見的Buckram技法製作紙質封套，但將平面改為曲面，讓證書彷彿經過捲摺後再打開般，呈現自然的流動美感。

封套內的證書，則是依據4個獎項的特性給予不同設計，永續發展獎是重組的世界地圖，漢學獎是拆解的「永字八法」，生技醫藥獎是拆解的化學分子式，法治獎則是手心向上、象徵施予的手印。

今天正式公布第三屆唐獎證書設計，荷蘭籍設計師伊瑪‧布設計，用非常前衛而線性的折紙概念，加上鮮明的綠、黃、紅、藍色彩表現，呈現四大獎項。證書上折切出的方向與角度，代表得獎人為世界指出一條新的路徑，A4版型折切破格的表現，則象徵唐獎打破思考路徑的框架。

唐獎證書設計即日起到7月1日將在松菸台創NotJust Library展出，同時也安排兩場校園演講活動，本月4日在政治大學、5日在台灣師範大學，讓年輕學子親身目睹設計師伊瑪‧布的風采。（編輯：管中維）1070602

屏東海軍士兵被槍亡案 警方...全國文資會議論壇 結論將成...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan