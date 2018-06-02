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中央社

百年古蹟輕旅行 山佳火車站飄紅麴香

中央社2018/06/02 18:18
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北2日電）山佳火車站是百年老車站，也是樹林地區著名古蹟。「佳景佳餚佳釀、幸福山仔腳」活動今天啟動，包括皮雕體驗等讓親子同樂。現場飄著濃濃紅麴味，體驗製作紅麴醬及紅麴米糕。

新北市府經濟發展局表示，這項活動是透過參與式預算，由民眾提案「2017年商圈參與式預算試辦計畫」定案後辦理，希望活絡三峽、鶯歌及樹林地區觀光產業，發展在地特色。

新北市山佳火車站是百年歷史市定古蹟，市府西元2017年耗資新台幣2600萬元重新整修，恢復成日治時期風貌，吸引許多遊客參觀。候車室、粗粒洗石子外壁，古樸的日本與西洋複合式建築，受遊客歡迎也成為拍婚紗的景點。

今天起，連續兩個星期六、星期日在山佳車站前廣場舉行主題遊程及假日市集，希望讓遊客體驗三峽、鶯歌及樹林的在地美景、美食、美酒。

樹林是台灣紅麴的重要發源地，早期有「紅露酒故鄉」的美名，紅麴養生又美味，可製作滷味、蛋糕、入菜，樹林酒廠利用紅麴釀紅露酒已有近百年歷史。

新北市長朱立倫今天下午也化身總鋪師，現身山佳車站示範以鶯歌陶甕，燉煮三峽在地黑豬肉與樹林特產紅露酒，烹飪黑豬肉料理。

活動網羅樹林區20家優質店家共同推出期間限定優惠，樹林酒廠推出所有產品有85折優惠；樹林區知名皮雕工藝坊推出皮雕鑰匙圈特價5折。（編輯：梁君棣）1070602

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