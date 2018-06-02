揮別惡臭夢靨　鹿港鎮南分圳加蓋闢路工程動土典禮

▲鹿港鎮南分圳部分路段加蓋闢建道路，彰化縣長魏明谷主持動土典禮，南分圳將完成在市區的最後一哩路闢建工程。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

流經鹿港市區的南分圳排水，為改善社區環境及紓解交通，由鹿港鎮公所向水利會購地將南分圳部分路段加蓋闢建道路，2日由彰化縣長魏明谷主持動土典禮，附近居民扶老攜幼來參加盛會，欣見在縣府及鹿港公所的擘劃下，南分圳將完成在市區的最後一哩路闢建工程，皆表示萬分肯定，備感欣慰。

魏明谷表示，南分圳貫穿鹿港街廓，惟有部分未加蓋，長久以來鄉親期待全面加蓋作為道路使用，方便交通，這項工程經費約二千五百萬元，縣府與公所各分擔一半一千二百五十萬元，完工後等於又增加了一條道路，對交通有相當大的便利性，也有助於鹿港國家歷史風景區的觀光及交通，希望工程能如期完工，後續配合向內政部爭取補助的鹿港福興汙水下水道工程，將可有效提升居民生活環境品質及挹注鹿港鎮整體發展效益。

鹿港鎮長黃振彥表示，之前公所常接獲南分圳附近居民反映南分圳如不加蓋，常有臭味傳出，經過縣府、公所、代表會等極力奔走協調，南分圳加蓋闢路工程才得以動工興建，工程費約需二千五百萬元，非常感謝魏縣長協助補助一千二百五十萬元，以及鎮民代表會的支持，這項工程才能發包動工，完成後鹿港就不再有衛生不佳的地方，附近居民也會十分樂見，尤其正在打造鹿港國家歷史風景區，如有地方傳出異味，對鹿港的形象也有不好的影響。

黃振彥指出，去年鹿港已完成都市計畫道路五福街開闢工程，現又爭取到南分圳加蓋闢建工程，將可藉由新闢道路銜接五福街至中正路、民權路段，對紓解鎮內交通動線大有助益。



▲鹿港鎮南分圳部分路段加蓋闢建道路，彰化縣長魏明谷主持動土典禮，南分圳將完成在市區的最後一哩路闢建工程。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

魏明谷說，全長3441公尺的南分圳排水，自鹿港鎮廖厝里起沿市區匯入顏厝排水，是鹿港主要區域排水，流經人口密集市區長約1.2公里，10年前進行疏濬整治後改善淹水水患，部分渠段已完成加蓋工程，但還有近170餘米路段未施作，限於經費及土地所有權多屬於臺灣彰化農田水利會等問題，耗時十餘年終與水利會達成共識，預計年底前可完成南分圳在市區的最後一哩路工程。