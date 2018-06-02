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小孩生日變比較大戰？超狂「神燈趴」讓家長直呼：我頭痛

生活中心／綜合報導2018/06/02 19:14
▲家長抱怨現在幼稚園小孩慶生給的禮物、點心越來越精美，自己不知道怎麼回禮，引發不少家長共鳴，更有家長分享參加一名 5 歲小孩慶生「神燈趴」的經驗。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」 , 2018.06.02）
▲家長抱怨現在幼稚園小孩慶生給的禮物、點心越來越精美，自己不知道怎麼回禮，引發不少家長共鳴，更有家長分享參加一名 5 歲小孩慶生「神燈趴」的經驗。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」 , 2018.06.02）

「生日」是小朋友最愛的日子之一，但「怎麼慶生」卻演變成家長間的比較大戰，讓人好無奈。一名女網友抱怨，現在幼稚園小孩慶生給的禮物、點心越來越精美，讓她煩惱自己孩子生日時該怎麼回禮。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，現在幼稚園小孩生日，孩子拿回來的禮物、點心越來越精美，不是包裝完美的甜甜圈，就是一些好吃的糕點，讓她不禁煩惱女兒 7 月生日時該怎麼回禮，「不能像以前一樣一桶乖乖桶就好嗎...？」

文章引發不少家長共鳴，「現在幼稚園小孩生日在比豐富的」、「我都買糖果去發而已欸，其他媽媽真的都在比精緻的」、「之前買乖乖桶被幼稚園退貨過不能吃糖果」、「有些家長喜歡火力展示」，也有網友認為「盡力而為就好，不用打腫臉充胖子」、「這種風氣真的很不好！學校是平起平坐的學習環境而不是搞一些有的沒的出逃（花樣）」、「覺得學校如果有每月集體慶生即可，應該要委婉謝絕家長這樣的行為才對！」

此外，一名家長分享經驗，表示自己帶兒子參加一個 5 歲小孩的生日派對，整個派對以阿拉丁神燈為主題，參加的孩子到場後還要換衣服，「還請了人帶著 30 多個孩子唱跳玩遊戲...就連孩子爸媽都有請吃點心咖啡酒類」，大手筆的慶生方式讓網友直嘆「我頭痛」、「財力真夠」、「我也做不到」、「這個故事告訴我們，就算財力不足，也要交對朋友！」


▲網友帶兒子參加一名 5 歲小孩的慶生「神燈趴」，讓網友直呼「我頭痛」。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」 , 2018.06.02）

關鍵字慶生生日幼稚園神燈趴爆怨公社
冰箱裡藏頭顱？真相讓網友笑翻

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