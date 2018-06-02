小孩生日變比較大戰？超狂「神燈趴」讓家長直呼：我頭痛

「生日」是小朋友最愛的日子之一，但「怎麼慶生」卻演變成家長間的比較大戰，讓人好無奈。一名女網友抱怨，現在幼稚園小孩慶生給的禮物、點心越來越精美，讓她煩惱自己孩子生日時該怎麼回禮。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，現在幼稚園小孩生日，孩子拿回來的禮物、點心越來越精美，不是包裝完美的甜甜圈，就是一些好吃的糕點，讓她不禁煩惱女兒 7 月生日時該怎麼回禮，「不能像以前一樣一桶乖乖桶就好嗎...？」

文章引發不少家長共鳴，「現在幼稚園小孩生日在比豐富的」、「我都買糖果去發而已欸，其他媽媽真的都在比精緻的」、「之前買乖乖桶被幼稚園退貨過不能吃糖果」、「有些家長喜歡火力展示」，也有網友認為「盡力而為就好，不用打腫臉充胖子」、「這種風氣真的很不好！學校是平起平坐的學習環境而不是搞一些有的沒的出逃（花樣）」、「覺得學校如果有每月集體慶生即可，應該要委婉謝絕家長這樣的行為才對！」