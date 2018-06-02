吳鳯科大應媒師生聯展　用鏡頭看靈感

「用鏡頭看靈感」視覺藝術影像展為師生聯展，除有吳鳳科大黃志能、孫敏育兩位教授的攝影作品外，還包括應媒所一年級學生共55幅作品。

吳鳳科大應用數位媒體研究所一年級學生在黃志能教授的指導下，即日起至6月22日在吳鳳科大生有樓，聯合舉辦「用鏡頭看靈感」視覺藝術影像展，並於6月2日下午舉辦開幕茶會，歡迎踴躍觀展，欣賞作者透過鏡頭捕捉並呈現出來的「靈感」。



▲「用鏡頭看靈感」視覺藝術影像展由應媒系教授黃志能指導。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.02）

黃志能致詞時表示，參展的學生們大多是第一次參展，從創作到佈展完整規劃與執行，既嚴謹又期待，是人生難得的體驗。開幕茶會中應媒所所長何漢彰也到場致意，肯定學生的表現，祝福展覽成功。

黃志能指出，「用鏡頭看靈感」主要就是將攝影者對觀察人、事、物、景而按下快門當下的靈感與感受，透過鏡頭並在一個框架上具體的呈現出來，並於展覽中與欣賞者對話、連結，產生共鳴。

參展學生中不少是教職人員或業界攝影專家，在教授黃志能的指導下技術更為精進，其中，雲林林內國中教務主任林鈺娟介紹作品「靜」，她以灰色調帶出沈靜的山中茶園，她說，平時生活步調緊湊，休閒時喜愛爬山，享受山間幽靜，有一次看到一處僻靜茶園，整齊地呈現有如等高線的線條，視覺上有緩慢上升的美感，加上眼前一片翠綠，心情頓時沈澱下來，靜心之餘，用鏡頭留下當時寧靜感受。



▲林鈺娟作品「靜」呈現心靈的靜謐。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.02）

於博愛社大、嘉義社大擔任手機攝影講師的楊美娟以「空」為主題創作，作品中嘉義後驛地區不起眼的老舊屋簷，歲月滄桑在投射光影下毫無隱藏，左下角年代久遠的罩燈黯淡地亮著，透過鏡頭與沈重色調的搭配，楊美娟傳達一種空泛無邊的孤寂。



▲楊美娟「空」取材老舊屋簷，反映空泛的寂寥。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.02）

「用鏡頭看靈感」展期即日起至6月22日，歡迎民眾踴躍至吳鳳科大生有樓一樓觀展，與多媒體應用後的影像藝術來一場心靈交流。