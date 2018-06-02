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少棒／永不放棄！　德音驟死賽強攻逆轉晉級

記者黃建霖／嘉義報導2018/06/02 18:40
▲新北市德音國小。（圖／黃建霖攝）
▲新北市德音國小。（圖／黃建霖攝）

國小棒球運動聯賽軟式組今(2)日在預賽結束後，德音、六家、講美3隊戰績同為1勝1負，因此必須加賽進行突破僵局制才能決定最後晉級的隊伍。而首次打進全國賽的德音，在選手們眾志成城的鬥志下，最終克服落後4分的劣勢，逆轉以5:4擊敗六家，也為自己贏到了淘汰賽的門票。

德音總教練吳紹華表示，其實在驟死賽被先攻的六家打下了4分，自己當下也很緊張，不過還是用激將法盡力去鼓勵球員們，他告訴6年級的選手這是場如果輸了，那就要離開嘉義，他們的少棒生涯也將在此結束。

這不過是德音這一群球員人生中第2次打突破僵局制，不過在面臨被淘汰的巨大壓力下，他們克服了難關，靠著強棒張家維的關鍵一擊，以及對方守備的瑕疵，成功逆轉比數，最終也拿下比賽的勝利。

「當下很高興啊，大家都覺得我們會被刷掉，可是我們團結一心，最終打進到淘汰賽，努力也終於有了回報。」成為大英雄的張家維說，由於球隊都是利用課餘時間練球，平時功課還是要顧，因此大家其實都很累，不過這一批6年級的選手們很團結，都想在最後一場比賽繳出好成績，因此這樣的企圖心，也幫助他們不斷的闖過難關。

下學期已經到了尾聲，德音體育班的其他選手都已經沒有比賽、在玩了，但是棒球隊的球員們還不準備就此畫下國小生涯的句點。張家維表示，他們每天從早自習的時間就開始晨練，之後又陸續會在午休、下課時間及課後訓練。

而正是在這樣刻苦的訓練環境中，他們磨練出了永不放棄的比賽精神，在對講美的比賽，他們也曾經以3:4落後，不過最終等到了對手自亂陣腳的機會，反倒以1分之差逆轉。

而此役他們同樣在一開始處於落後，張家維說自己上去打擊時，只是想把球打得越遠越好，而在擊出去的那一刻，自己就知道結果很好，當下也相當興奮。

在班上功課不錯的張家維，未來將會前往五股國中就讀，暫時放下自己的棒球夢，不過他也認為在國小打球的這一段經歷，教會了他努力不懈的精神，這對自己未來的人生很有幫助。

德音在接下來的淘汰賽將會遇到台中市春安國小，若是順利晉級，那則有可能再次碰上實力強大的講美。


▲德音國小張家維(中)和隊友合照。（圖／黃建霖攝）


▲德音國小張家維敲出關鍵一擊。（圖／黃建霖攝）

關鍵字張家維新北市德音國小國小棒球聯賽軟式組
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