影／台日友好交流　2018年第11屆臺日觀光高峰論壇

台日友好交流，交通部觀光局副局長張錫聰及台灣觀光協會長葉菊蘭，2日帶領「臺日觀光高峰論壇」台日友人一行約132名參訪彰化，全台唯一扇形車庫，彰化縣副縣長林明裕歡迎到來訪貴賓，包括公益社團法人日本觀光振興協會會長山口範雄、觀光廳參與本保芳明、公益財團法人日本台灣交流協會專務理事舟町仁志、JATA副會長版卷伸昭等人，並由彰化縣大慶商工醒獅團以「祥獅躍進慶圓滿」熱鬧迎賓。



▲彰化縣副縣長林明裕歡迎「臺日觀光高峰論壇」台日友人參訪彰化，全台唯一扇形車庫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

2008年首辦的「臺日觀光高峰論壇」，歷年由臺日兩國輪流舉辦，今年邁入第11年，是兩國觀光界一年一度的盛事，活動規模日益盛大。今天日方非常多的重量級業者、透過台日觀光高峰論壇來參訪，讓他們知道有樣的產品，而且是值得來參觀的。



▲彰化縣副縣長林明裕歡迎「臺日觀光高峰論壇」台日友人參訪彰化，全台唯一扇形車庫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

葉菊蘭表示，扇形車庫是台灣非常珍貴的資產，在全世界找不到幾座，全台也只有一座，所以希望觀光客能夠來彰化參觀扇形車庫，了解台灣鐵道的歷史，也了解台灣對保存古蹟的用心，日方朋友見到這扇形車庫都非常驚訝，認為十分罕見且特殊，相信鐵道迷或觀光客一定都非常有興趣，希望這是一種新的旅遊路線的開發。



▲彰化縣副縣長林明裕歡迎「臺日觀光高峰論壇」台日友人參訪彰化，全台唯一扇形車庫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

縣府城觀處長馬英傑表示，扇形車庫是彰化縣定古蹟，之前全台共有六座，其中五座已經拆除，現僅存彰化這一座，且現仍在運轉的，所以吸引國內外許多鐵道迷前來參訪，雖然彰化市鐵路高架，縣府仍極力主張要把扇形車庫保留下來，後續將配合鐵路高架仍以動態方式繼續保存，讓它成為歷史古蹟，讓它繼續活化，成為一個觀光勝地。



▲彰化縣副縣長林明裕歡迎「臺日觀光高峰論壇」台日友人參訪彰化，全台唯一扇形車庫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

林明裕指出，日本有非常多的鐵道迷，他們對於台、日同名車站非常感興趣，台、日的田中站都具有百年的歷史，今年3月份，日本「信濃鐵道」社長玉木淳率領日方代表來台，與台鐵局在田中火車站簽署姊妹車站締結友好書，兩站締結友好後，相信可以吸引雙方「田中人」互訪，創造商機帶動觀光人潮。



▲彰化縣副縣長林明裕歡迎「臺日觀光高峰論壇」台日友人參訪彰化，全台唯一扇形車庫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）