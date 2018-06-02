影／台灣內衣外穿　開始於知本原住民

李莎莉執行長畢業於國立台灣大學人類學研究所，1998年曾以「台灣原住民衣飾文化—傳統、意義、圖說」一書獲行政院新聞局金鼎獎之圖書著作獎；專長於台灣原住民族的文化藝術、博物館的展示、經營管理與行銷宣傳、教育推廣、衣飾文化的比較、文化創意產業、少數民族的物質文化及社區營造等等。

財團法人福祿文化基金會執行長兼北投文物館館長李莎莉，今(2)日下午在國立故宮博物館南院集賢廳，以「台灣原住民族的衣飾文化」為題進行一場圖說原住民衣飾、精品精彩講演，閱聽者除了南院解說人員、義工外，還有其他對原住民服飾有興趣的遊客。

李莎莉執行長從探討世界各國的博物館開始，回述台灣原住民族的源起、歷史沿革，現有16族的人口數、增減情形與分佈地域，再訴及台灣原住民文化比較，併論各族衣服、頭飾與飾品特色、意涵。李莎莉：台灣內衣外穿開始於知本原住民。

李莎莉說，原住民的服飾是非常重要的，服飾可以說明「社會階層、特殊身份或事蹟的身份的意涵」、「與社會組織的組成原則息息相關」、「男女分工的特性」、「反應文化接觸造成的社會變遷」、「族群認同的重要表徵」、「具有傳統藝術美學的意涵」等等六個重要意義指標。

從原住民在没有科技技術，僅以傳統手工技藝，没有繡框，就能編織出美得不得了的衣服，且有相對襯的美學展現，在在說明原住民是非常有智慧的民族。李莎莉說泰雅族女孩7-8歲學會織布，男人要有狩獵成績後，都才有資格紋面，紋面後的男女才有資格結婚；原住民文化重「分配」制度，所以在八八風災時，原住民即使受難，也不偷不搶，全然接受領受的分配，而且很有秩序、很有條理，這樣的高尚道德讓人非常感動。



▲台灣原住民的服飾精品。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.02）



▲台灣原住民族的服飾精品。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.02）



▲看台灣原住民族的服飾，可以了解地位。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.02）



▲看台灣原住民族的服飾精品，可以看出身份。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.02）