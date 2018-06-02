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娛樂

劉雨柔辣穿深V禮服　自曝籌備婚禮快得憂鬱症

記者徐郁雯／台北報導2018/06/02 18:54
▲劉雨柔婚紗超性感。（圖／陳明安攝，2018.06.02）
▲劉雨柔婚紗超性感。（圖／陳明安攝，2018.06.02）

劉雨柔與老公黃育仁今（2）日在寒舍艾麗酒店舉辦婚禮，現場星光雲集，包含庹宗康、陳為民、王思佳、小禎、陳建州等人皆現身，其中唐從聖、張棋惠擔任主持人，伴娘則由李懿、舒子晨及表妹擔任。劉雨柔今日穿著深V透膚婚紗，側乳看起來相當性感，問及有無做好防護措施？劉雨柔笑說：「裡面很安全，貼了3層！」

劉雨柔在去年與黃育仁登記結婚，她透露籌備婚禮長達一年之久，其中繁瑣的細節，讓她幾乎快得憂鬱症，她也坦言直到今天都有小細節尚未處理好，希望賓客都能盡興。至於婚紗相當性感，有無做好防護措施？劉雨柔調皮笑說：「想挖洞給我跳齁？裡面防護措施都有做好，非常安全！」更說婚紗公司很是貼心，知道她身高比較高，所以從來沒有拿夢幻澎澎裙給她，都是拿歐美款，一試就中。


▲劉雨柔婚紗性感。（圖／陳明安攝，2018.06.02）


▲黃育仁、劉雨柔舉行婚禮。（圖／陳明安攝，2018.06.02）

劉雨柔婚禮使用「格鬥」當主題，夫妻倆表示，今後仍會繼續格鬥下去，相當甜蜜。劉雨柔也說，其實過兩天老公就要飛去泰國做集訓，更笑說自己在家也蠻自在，不擔心獨守空虧這件事。其中，梁赫群老婆Stacey擔任永恆婚禮顧問，幫忙籌備劉雨柔婚禮。此外，劉雨柔前男友班傑帶著已求婚成功的女友Cindy現身，兩人還與黃育仁打招呼，氣氛和樂，堪稱是分手情侶典範。


▲劉雨柔老公黃育仁（左）與Cindy、班傑打招呼。（圖／記者陳明安攝，2018.06.02）


▲劉雨柔安全措施相當完善。（圖／陳明安攝，2018.06.02）


▲黃育仁、劉雨柔舉行婚禮。（圖／陳明安攝，2018.06.02）

關鍵字劉雨柔黃育仁
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