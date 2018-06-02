劉雨柔辣穿深V禮服　自曝籌備婚禮快得憂鬱症

劉雨柔與老公黃育仁今（2）日在寒舍艾麗酒店舉辦婚禮，現場星光雲集，包含庹宗康、陳為民、王思佳、小禎、陳建州等人皆現身，其中唐從聖、張棋惠擔任主持人，伴娘則由李懿、舒子晨及表妹擔任。劉雨柔今日穿著深V透膚婚紗，側乳看起來相當性感，問及有無做好防護措施？劉雨柔笑說：「裡面很安全，貼了3層！」

劉雨柔在去年與黃育仁登記結婚，她透露籌備婚禮長達一年之久，其中繁瑣的細節，讓她幾乎快得憂鬱症，她也坦言直到今天都有小細節尚未處理好，希望賓客都能盡興。至於婚紗相當性感，有無做好防護措施？劉雨柔調皮笑說：「想挖洞給我跳齁？裡面防護措施都有做好，非常安全！」更說婚紗公司很是貼心，知道她身高比較高，所以從來沒有拿夢幻澎澎裙給她，都是拿歐美款，一試就中。