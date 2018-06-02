美鋼鋁重稅引眾怒 歐盟加入各國反制

（中央社惠斯勒1日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天向美國的懲罰性鋼鋁關稅展開首次反擊，同時美國財政部長梅努欽出席加拿大的七大工業國集團（G7）財政部長會議，他面對各大貿易夥伴國財長的不滿與怒氣。

在此同時，美國總統川普（Donald Trump）倡言廢除24年之久的北美自由貿易協定（NAFTA），贊成分別與加拿大、墨西哥簽署雙邊貿易協定。

在川普多方貿易攻勢的另一面，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）抵達北京，繼續與中國官員進行棘手的貿易談判。川普誓言要對價值500億美元的中國進口商品加徵25%關稅。