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影／彰化市農會百週年慶系列活動　魏明谷抽出機車

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/02 19:36
▲彰化市農會辦理百週年慶系列活動，縣長魏明谷切蛋糕共同慶祝農會百歲生日，及抽出機車及電動自行車與現場民眾同歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）
▲彰化市農會辦理百週年慶系列活動，縣長魏明谷切蛋糕共同慶祝農會百歲生日，及抽出機車及電動自行車與現場民眾同歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

彰化市農會於1日起一連三天在彰化市農會以「百年耕耘、農耀半線」系列活動歡祝百週年慶，彰化縣長魏明谷2日到彰化市農會道賀，期許市農會業務營運蒸蒸日上，嘉惠農友，這次活動也舉辦會員百萬大摸彩，獎品豐富，會中由魏魏明谷抽出機車及電動自行車各一台與現場民眾同歡，並切蛋糕共同歡慶彰化市農會百週年的喜悅。


▲彰化市農會辦理百週年慶系列活動，縣長魏明谷切蛋糕共同慶祝農會百歲生日，及抽出機車及電動自行車與現場民眾同歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

活動相當豐富，有百年時光回廊、穀倉簡介及歷來各項古農機具展、產銷班、家政班、四健會成果展等，除舉辦慶祝大會以外，更有農特產品展售、特色小吃、農業體驗活動、肉品推廣品嘗、市農會輔導之農村婦女家政班輪番表演優質舞蹈、及由幼兒園、國小、國中、高中、大學學生演出象徵永續傳承精彩節目。


▲彰化市農會辦理百週年慶系列活動，縣長魏明谷切蛋糕共同慶祝農會百歲生日，及抽出機車及電動自行車與現場民眾同歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

魏明谷表示，彰化市鐵路高架化已定案，市農會因鄰近火車站，預計會與彰化鐵道文化園區作結合，不但有觀光，也有展售農產品，人潮愈多，農產品銷路會更好，而市農會也正積極推廣彰化市特色農產品咖啡，讓民眾一進到彰化市就聞到咖啡味。

現在彰化市的咖啡已經不輸古坑，並名列彰化市農會蜂蜜、荔枝乾等三寶，經常是縣府饋贈訪客的伴手禮，縣府也協助辦理咖啡生豆評鑑提升八卦山咖啡品質，和農會、農友一起行銷彰化市農特產品，打通通路，提升知名度及能見度，銷量也就提高，來增加農友收入。


▲彰化市農會辦理百週年慶系列活動，縣長魏明谷切蛋糕共同慶祝農會百歲生日，及抽出機車及電動自行車與現場民眾同歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

彰化市長邱建富表示，彰化市農會歷年來行銷成功，績效良好，彰化市農會三寶受到全國鄉親的認同、肯定與支持，表示這些產品從生產到製造、到行銷都非常成功，看到古蹟太子樓受到良好保存，也是市農會的驕傲，與市政、農業行銷、產銷班也都合作良好。


▲彰化市農會辦理百週年慶系列活動，縣長魏明谷切蛋糕共同慶祝農會百歲生日，及抽出機車及電動自行車與現場民眾同歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

彰化市農會理事長林水木表示，而現今全國唯一僅存、建造於民國14年的市農會「太子樓」式糧倉，也在百週年慶中得以一併尋幽攬勝，親訪近一個世紀前由日本人興建的農業古蹟米倉，從而見證市農會所經歷過的風雨興衰歷史軌跡。

關鍵字彰化市農會一世紀半線咖啡太子樓
帶偏鄉孩子看場戲　彩虹音樂森林家樂福彰化店舉辦包粽與送香包活動

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