影╱劉若英記者會直言：我跟周冬雨真的不好！

劉若英表示，當初監製張一白找她拍片，是一直帶著編劇和劇本跟著她的演唱會跑，希望她當導演，但因為劇本都是青春愛情故事，劉若英認為這種故事很多人都會拍，因此希望加進自己短篇小說「過年，回家」的內容，並增強男主角與父親親情的一面，但監製一直不答應，後來五月天出了「後來的我們」這首歌，劉若英覺得歌詞內容跟這部電影很像，因此決定把它當片名，後來再去跟監製講，沒想到他就一口答應了，可見五月天的幫助有多大。

由劉若英自編自導的處女作《後來的我們》，由周冬雨、井柏然、田壯壯主演，感動口碑發酵票房大賣，讓她成為華語電影最賣座女導演，今（2）日她特別在台灣舉辦記者會，暢談首次執導歷程，她透露整部電影可以拍出來，都是因為五月天那首歌「後來的我們」。

現場有媒體提問，傳言指周冬雨是很難纏的演員，問劉若英是不是有感受到，沒想到劉卻給了一個不置可否的答案：「外傳有些不是真的，有些也是真的。很多人跟我說她並不是那麼好搞，但我的造型師說我當演員時也沒有好搞過，所以叫我不用怕（現場大笑），但跟她相處以後，我覺得她的隨性和沒有辦法控制的地方，因為我是演員出身所以我能夠理解，但那也是她表演會精彩的原因，因為她沒有按照常規邏輯，表演的時候給的東西很多就是意外的，可是不可能又要要求她表現精彩，又要求她按照常規，那對於二十五歲的女孩而言，有點要求太多了。」



▲井柏然（左）和周冬雨（右）在片中的表現，劉若英都相當稱許。（圖／甲上，2018.06.02）

劉若英還透露，之前私下曾經傳了自己的9張醜圖給周冬雨，結果周沒經過她的同意，居然就全發在微博上，讓她相當傻眼，但她也沒辦法叫周刪掉，只能以當導演的大氣默默忍住，但周冬雨絲毫沒察覺，在昨（1）天劉若英生日時，又傳了做煎餅果子的圖片送她，讓大家都以為她們二個很要好，但劉若英直接在記者會上說：「我跟她（周冬雨）真的不好！我們二個的好是能彼此理解，我也有氣她的地方，但很多東西因為是朋友，可以有很真實的來往，然後也能夠了解對方，所以對我來說，沒有周冬雨很難搞的問題。」

提到井柏然，劉若英則對他稱讚不已，透露他在一場親情戲中失控痛哭，劉若英陪在他旁邊流淚，豐富了整部電影的情感層次，而且井柏然對電影非常投入，在拍完戲後因為入戲太深，後來跟劉若英講說再也不想演這種故事了，整個人相當低落，讓劉若英安慰他：「我記得我拍《少女小漁》的時候，張姐（張艾嘉）說不見得每個演員拍戲一定會入戲，有些人拍一輩子都不知道什麼叫入戲。」因此對於大家稱讚井柏然的表現，她不禁大喊：「井柏然！GO！」

至於先前《後來的我們》爆出的票務事件（預售票超賣）問題，劉若英則表示：「我沒有在管，我也管不了，我只是創作的導演，只是把片子交出來，就完成我的任務了。」對於未來還要再當導演拍片嗎？她說：「我會做一輩子的電影人，但不見得要再當導演，目前要暫時先帶小孩。」



▲劉若英首度執導電影《後來的我們》，在大陸票房大賣。（圖／記者陳明安攝，2018.06.02）