今日暖新聞》影／溫馨端午家扶情　包粽祈福祝「高」粽

端午節即將到來，家樂福彰化店「粽」葉飄香，2日來自彰化家扶42名親子受邀到家樂福彰化店進行包粽DIY活動，家扶受助家庭親子有來自於越南與柬埔寨的新住民、隔代教養的祖孫、母子等，親子一起體驗端午節包粽子樂趣及藉由包粽活動祈求家扶兒能在最近報名參加各項考試能順利包中(粽）。

就讀平和國小5年級的林軍翰與新住民柬埔寨國籍的母親一起來參加這次活動，讓現場驚呼連連，林軍翰才從美國參加曲棍球錦標賽回來，時差還沒調整過來就與媽媽興高采烈地來參加家樂福端午佳節活動。



▲關懷家扶兒，端午節前夕，家樂福彰化店舉辦包粽與送香包活動，現場也進行義賣搶購，場面熱鬧又溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

林軍翰前往美國參與的平和國小曲棍球隊本週獲得「2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽」冠軍，讓現場其他家扶親子與來賓振奮不已，不只為國爭光，也是家扶之光，更是其他弱勢家扶兒學習努力上進的榜樣。



▲關懷家扶兒，端午節前夕，家樂福彰化店舉辦包粽與送香包活動，現場也進行義賣搶購，場面熱鬧又溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

為關懷家扶弱勢家庭有個溫馨的端午佳節，家樂福彰化店特別於端午節前夕，舉辦粽葉飄香關懷家扶兒活動，現場薩克斯風的吹奏台灣名曲「燒肉粽」，揭開活動序幕。家樂福也特別準備有500多顆肉粽量的35公斤糯米、香菇、花生各5斤、內餡豬肉香料15斤及粽葉，讓家扶親子合作體驗端午節包粽子的樂趣。



▲關懷家扶兒，端午節前夕，家樂福彰化店舉辦包粽與送香包活動，現場也進行義賣搶購，場面熱鬧又溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

來自於異國越南與柬埔寨的新住民家庭對於中國傳統端午節日的包粽子習俗更是好奇，高興能學到包粽子的技巧，DIY包好的500多顆粽子也讓家扶兒帶回家享用，也藉著包粽子祝福家扶孩子能在最近報名參加各項考試能順利包中(粽）。另外家樂福彰化店現場也在加碼提供600顆粽子在現場進行義賣搶購，義賣所得共計20737元全數捐給彰化家扶助弱勢。



▲關懷家扶兒，端午節前夕，家樂福彰化店舉辦包粽與送香包活動，現場也進行義賣搶購，場面熱鬧又溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

彰化家扶主委紀淑玲指出，隨著考季的到來，許多家扶兒也努力準備各項統測、指考、專技高考及證照考試等等，感謝家樂福彰化店邀請家扶親子一起包粽DIY，贈送每戶一串粽子、香包，並藉著包中(粽）一起為家扶兒少祈求考上理想的學校及證照。



▲關懷家扶兒，端午節前夕，家樂福彰化店舉辦包粽與送香包活動，現場也進行義賣搶購，場面熱鬧又溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）