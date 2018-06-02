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少棒／強投豪打俊足　太巴塱的全能戰士曾聖安

記者黃建霖／嘉義報導2018/06/02 19:13
▲太巴塱國小好手曾聖安。（圖／黃建霖攝）
▲太巴塱國小好手曾聖安。（圖／黃建霖攝）

國小棒球運動聯賽軟式組今(2)日進行預賽的最後一戰，來自花蓮的太巴塱此役對上台中北勢，在前4局打完雙方戰成2:2平手；不過太巴塱靠著當家強棒羅于修的2分打點二壘安打、取得超前，最終就以4:3擊敗對手，淘汰賽將遭遇到台東縣長濱國小。

北勢首局靠著對方二壘手的傳球失誤、一舉攻得2分，不過太巴塱下一個半局馬上用棒子討回來，在劉正鋒、何品室融、楊佑安的3支安打帶領下，將比分追成2:2。

之後雙方投手都壓制的很成功，兩隊也一直保持平手的僵局到5局下，太巴塱開路先鋒曾聖安敲出二壘安打，隨後劉正鋒獲得保送，接著羅于修大棒一揮、打回2分，替球隊取得超前。下一個半局，北勢雖然也打回1分，但是隨後強迫取分戰術失敗，也中斷了球隊的反估氣焰，最終太巴塱就以4:3驚險贏下勝利。

賽後太巴塱總教練陳明仁表示，因為他知道對方在6局上一定會很急著要拿分、也猜到可能會採取強迫取分的戰術，因此提醒球員們要提防，小朋友們執行的也很好。

由於球隊之前才剛參加硬式的比賽回來，因此陳明仁認為這一場選手們都還是在用硬式的方式在打比賽，所以打擊上發揮不佳。不過他也稱讚北勢先發鄭凱文確實投得很好，第5局後者可能是有點累了，所以才讓他們抓到機會。

第5局帶起球隊攻勢的曾聖安，過去就是花蓮代表隊的常客，他也認為這半年下來，自己透過比賽成長不少，經驗上也更為豐富，處理球也比較穩定。

而陳明仁則是認為，曾聖安在投球上的進步很多，除了球質和球速的成長外，心態上也變得更為成熟。今天在6局上他上來守成，一開始其實並不順利，讓對方前兩位打者都上壘。而在過去這時候，他通常會開始怪別人，但現在他會懂得安慰自己，「過去就過去了，要專注在當下。」

另外在打擊方面，曾聖安擁有一棒將球掃出大牆的長打能力，不過因為他極佳的腳程，所以教練將它擺在第一棒，也練就了他一身強投、豪打、俊足的能力。

關鍵字曾聖安太巴塱國小棒球聯賽軟式組北勢
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