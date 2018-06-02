今日暖新聞》頂新和德文教基金會　仲夏兒童戲劇

▲頂新和德文教基金會招待永靖鄰近社區民眾親子到員林演藝廳，欣賞由萬花筒劇團帶來的彩虹音樂森林兒童劇。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

頂新和德文教基金會，長期關心偏鄉孩子的家庭教育與人倫關係。為了讓沒有多餘經濟能力的家庭，可以享受到劇院看戲的樂趣，2日下午特別招待永靖最偏僻的德興國小師生與竹子村的家庭檔到員林演藝廳，欣賞由萬花筒劇團帶來的彩虹音樂森林兒童劇，希望在炎炎夏日，可以為偏鄉的孩子們帶來一點溫馨。

「彩虹音樂森林」是以少見的「色盲」為故事題材，描述原本喜愛畫畫、想當畫家的全色盲小女孩，但由於畫家父親的驟逝及週遭同學的取笑，一度想放棄夢想，但經過奶奶的鼓勵與好朋友的陪伴，開始尋找「失去顏色也能畫畫」的線索，沒想到意外掉入「彩虹音樂森林」，展開了一段找尋顏色的奇幻冒險旅程！



▲頂新和德文教基金會招待永靖鄰近社區民眾親子到員林演藝廳，欣賞由萬花筒劇團帶來的彩虹音樂森林兒童劇。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

萬花筒劇團團長─同時也是本戲的導演黃韋翔表示，色盲雖然僅是對顏色的辨認障礙，生活影響不像視障朋友來得巨大，但不論是無知的誤會或嘲笑，仍有可能造成色盲孩子成長上的陰影。期望透過這次輕音樂劇的演出，帶領觀眾從不一樣的角度，學習如何在逆境中相信自己，並用正向的態度去尊重與欣賞自身和他人的獨特。



▲頂新和德文教基金會招待永靖鄰近社區民眾親子到員林演藝廳，欣賞由萬花筒劇團帶來的彩虹音樂森林兒童劇。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

頂新和德文教基金會副執行長陳茂嘉說，這次招待了永靖最偏僻，各項資源都缺乏的竹子村德興國小師生與村民共210人，入場看戲，希望平時缺乏資源的家庭們，可以體驗一點點小確幸。



▲頂新和德文教基金會招待永靖鄰近社區民眾親子到員林演藝廳，欣賞由萬花筒劇團帶來的彩虹音樂森林兒童劇。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

陳茂嘉說，為了讓永靖鄰近社區民眾親子共度美好的藝文饗宴，由萬花筒劇團帶來勵志感人的親子輕音樂劇，期望藉由欣賞藝文表演，能讓孩子學習新知、開拓藝術視野，提供關鍵性的藝術刺激，播下感動與藝術種子。



▲頂新和德文教基金會招待永靖鄰近社區民眾親子到員林演藝廳，欣賞由萬花筒劇團帶來的彩虹音樂森林兒童劇。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）