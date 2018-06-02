鄉親集力　紙風車中埔巡演如願

嘉義中埔鄉公所6月1日下午在嘉檳文化館前廣場舉辦「嘉義縣中埔鄉第二屆國民中小學藝起童樂學生藝文聯展暨107年度優秀學生獎助學金頒發活動」，且在中埔鄉親的集力下，成功邀請到紙風車劇團於中埔國中盛大演出，讓大小朋友都嗨翻天。

中埔鄉公所藝文聯展在去年獲得鄉內家長及學生的熱烈迴響，今年再次結合中埔鄉內11所中小學，以學生為主角辦理，學生們用天馬行空的想像，做出許多豐富多元的作品，有素描、水彩、版畫、童玩創作、裝置藝術及書法等。