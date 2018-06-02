鄉親集力　紙風車中埔巡演如願

嘉義中埔鄉公所6月1日下午在嘉檳文化館前廣場舉辦「嘉義縣中埔鄉第二屆國民中小學藝起童樂學生藝文聯展暨107年度優秀學生獎助學金頒發活動」，且在中埔鄉親的集力下，成功邀請到紙風車劇團於中埔國中盛大演出，讓大小朋友都嗨翻天。
中埔鄉公所藝文聯展在去年獲得鄉內家長及學生的熱烈迴響，今年再次結合中埔鄉內11所中小學，以學生為主角辦理，學生們用天馬行空的想像，做出許多豐富多元的作品，有素描、水彩、版畫、童玩創作、裝置藝術及書法等。
▲中埔鄉107年度優秀學生獎助學金頒獎，勉勵力爭上游的學子。（圖／中埔鄉公所提供 , 2018.06.02）
中埔國中三年級學生江燦宏、王明皓、呂程漢、蔡羽純，為了今年台灣燈會製作的大型花燈「Dear 黑皮妞 Happy New Year」，獲得國中組優等殊榮；另外和睦國小參展作品中，學生吳盈盈及林巧旋，參加嘉義縣衛生局舉辦比賽，分別獲得低年級組冠軍、中年級組第三名，林巧旋同時也獲得今日優秀學生表揚，學生李岷軒參加106學年度全國學生美術比賽嘉義縣初賽書法榮獲全縣高年級組第3名，並代表嘉義縣參加全國美展。總授獎學生人數共114人，由鄉長李碧菁親自頒發獎狀及獎助學金，給予鼓勵並祝福，晚上更邀請到紙風車劇團於中埔國中盛大演出，3千多名大人小孩同歡樂。
李碧菁表示，透過獎學金的頒發，鼓勵力爭上游的同學們，期許他們成為楷模；並提到紙風車的巡演，是集中埔旅外遊子、在地鄉親等眾人之力好不容易才邀請到的，募款過程中令人感動，感受到不管身在何處的中埔鄉親都以愛的力量守護著家鄉的孩子們。