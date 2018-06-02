吳思瑤：輔選姚文智 給我任務重於職務

（中央社記者王承中台北2日電）民進黨立委吳思瑤今天針對外傳民進黨台北市長參選人姚文智找她擔任競選總幹事表示，雙方還沒時間討論工作，但她認為職務不重要，給她任務比較重要，一定大力幫忙，義不容辭。

民主進步黨台北市長參選人姚文智今天表示，有找過吳思瑤幫忙。他相當肯定吳思瑤曾在立委選舉打敗對手丁守中，直指這樣表現「當然是要借重的好幫手」。由誰擔任競選總幹事，有很多人選都在討論，而許多朋友都相當推薦吳思瑤。

吳思瑤下午告訴中央社記者，現在姚文智在立法院跟她打招呼時，都說請她一定要幫忙。而她也跟姚文智說，一定會幫忙。但是要擔任什麼樣的職務、工作，雙方都還沒有時間做具體的討論，而她也尊重姚文智在選務上的安排。