全國身障國民運動會　高市翔鷹羽球隊抱回二金三銀二銅獎

翔鷹輪椅羽球隊是高市傷殘服務協會附屬社團之一，成立迄今四年多，這次是第二度參加兩年一次的全國身心障礙國民運動會，全隊將士用命，黃振乙、廖穗德分別拿下WH2級及SL3級男單金牌，蔡偉政勇奪WH1級男單銀牌，施教勝獲得SL3級男單銅牌，另外蔡偉政搭檔黃振乙也抱回WH1/WH2級男雙銀牌，廖穗德與非會友林永彰的組合獲SL3/ SL4級男雙銀牌，郭沛然與非會友黃滄憲的組合獲WH1/WH2級男雙銅牌，總成績遠遠超過上屆的三銀一銅。

高雄市翔鷹輪椅羽球隊日前參加在嘉義舉辦的全國身心障礙國民運動會，抱回二金三銀二銅共七面獎牌，創下隊史參賽最佳成績，社團法人高雄市傳愛協會特別募集50桶羽毛球，於6月2日在高雄市社會局無障礙之家舉行捐贈儀式，讓全隊一年內無後顧之憂，全力為下一場比賽拼戰。

這次在全國賽圓了金牌夢的黃振乙、廖穗德，欣喜之餘除了感謝高雄市傷殘服務協會的長期支持、大力栽培之外，更感謝所有隊友、眷屬及志工們的齊心協力、場內外服務奉獻，也同樣感謝高雄市傳愛協會尋找社會資源募集全新羽毛球；另外還要感謝的是高雄市社會局無障礙之家提供完善的場地，同時騰出空間擺放多達20部輪椅，讓球隊有了落腳的地方，也才擁有今天的榮耀。

高市傳愛協會今年是連續第三年以行動贊助翔鷹隊，過去都是親朋好友發揮愛心捐贈羽毛球，這次很湊巧尋求到與球隊同名的翔鷹慈善會全數贊助30桶練習球及20桶比賽球，剛好可以滿足翔鷹隊一整年的用球量。

高市傳愛協會理事長常偉倫表示，除了供應全隊練習及比賽球，也進一步了解隊員需求，包括礦泉水、運動飲料也都不虞匱乏，另外還提供痠痛藥布緩解隊員的運動傷害，希望做他們最堅強的後盾，全心全力在球場上拼出好成績。

