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中央社

加薪拉動需求 國發會：是健康經濟成長模式

中央社2018/06/02 19:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北2日電）廠商調薪考慮物價變動的比重下降，民眾對物價的敏感度卻愈來愈高，國發會副主委邱俊榮表示，政府帶頭加薪鼓勵企業跟進，由需求拉動的物價上漲，是政府希望推動的健康經濟成長模式。

據主計總處統計，國內的實質經常性薪資仍不及2001年的水準，顯見薪資上漲的力道跟不上物價的增速。然而主計總處剛公布的2017年經常性薪資調升情形也顯示，廠商調薪愈來愈不重視物價變動，去年廠商認為「物價變動情形」是調升經常性薪資考慮的重要因素者僅佔6.6%，還較上年下滑4.3個百分點。

邱俊榮說明，國人因為長期低薪，對物價波動格外敏感，然而薪資與物價具有連動性，台灣因為薪資一直不高，物價水準跟著被壓低；他表示，台灣現在物價相當平緩，物價上漲多半是原物料價格上揚，成本推升所致，衛生紙事件就是一例，只要薪資沒有顯著增加，即便只有單一產品價格上漲，民眾感受依然深刻。

邱俊榮表示，在薪資有明顯的上漲之前，控制物價在相對穩定的水準是政府非常重要的工作，不過就總體經濟的角度來看，如果民間形成加薪風潮，所得增加、消費動能跟著提升，就會造成需求拉動的物價上漲，相較於現在多是成本推升物價，是政府比較能接受的健康經濟模式。

為了改善台灣低薪現況，行政院5月召開記者會對外說明改善低薪策略，將透過提高公部門薪資帶動加薪、薪資透明化、補助及獎勵加薪企業、提高基本工資等作法，希望逐步拉高台灣的薪資水準。

行政院去年9月曾估算，今年軍公教調薪3%，若能帶動公、民營企業全面加薪，薪資成長支出新台幣1240億元，帶動消費，經濟成長率將可增加0.6個百分點。

邱俊榮表示，透過鼓勵企業加薪、提升民間需求，靠著內外需併進來推動經濟成長，是政府明確的政策方向，也是政府希望推動的健康經濟成長模式。（編輯：楊凱翔/林孟汝）1070602

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