陽明海運貨櫃落海 澳洲人憂鯨魚陷險境

（中央社雪梨2日綜合外電報導）因風浪太大，陽明海運一艘貨櫃船在澳洲外海有83個貨櫃掉入海中，沖刷上岸的物品包括尿布和衛生棉。有人擔心落海的貨櫃會對航運和鯨魚造成危險。

路透社報導，陽明海運的貨櫃船從台灣前往澳洲雪梨，5月31日在距離澳洲東岸約30公里處的塔斯曼海（Tasman Sea）遭遇5公尺高大浪。

道路與海洋服務處（Roads and MaritimeServices）常務理事密契爾（Angus Mitchell）今天透過電視表示：「就算在最理想的情況下也很難看到這些貨櫃，更不用說在晚上和巨浪中，幾乎是不可能。」