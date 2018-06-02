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中央社

陽明海運貨櫃落海 澳洲人憂鯨魚陷險境

中央社2018/06/02 19:30
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨2日綜合外電報導）因風浪太大，陽明海運一艘貨櫃船在澳洲外海有83個貨櫃掉入海中，沖刷上岸的物品包括尿布和衛生棉。有人擔心落海的貨櫃會對航運和鯨魚造成危險。

路透社報導，陽明海運的貨櫃船從台灣前往澳洲雪梨，5月31日在距離澳洲東岸約30公里處的塔斯曼海（Tasman Sea）遭遇5公尺高大浪。

道路與海洋服務處（Roads and MaritimeServices）常務理事密契爾（Angus Mitchell）今天透過電視表示：「就算在最理想的情況下也很難看到這些貨櫃，更不用說在晚上和巨浪中，幾乎是不可能。」

新南威爾斯省道路與海洋服務處今天表示，這艘在賴比瑞亞註冊的貨櫃船在天候不佳下劇烈搖擺，導致83個貨櫃落海，另外30個貨櫃受到毀損。從電視畫面可以看到，部分貨櫃裂開，甚至在船邊懸空。

澳大利亞聯合新聞社（AAP）和澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲最大城市雪梨北邊的海灘開始有尿布、外科手術口罩和衛生棉沖刷上岸。

部分澳洲人擔心，漂浮在海面的物品可能會對北部沿岸的座頭鯨造成威脅。

一名叫Signflyer的推特用戶說：「他們怎麼敢污染我們本地的航道…影響鯨魚遷徙。對於外國船隻對我們的環境有如此影響，感到很難過。他們應該要想辦法把83個貨櫃全部打撈上來。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1070602

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