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台新藝術獎 近未來的交陪奪150萬年度大獎

中央社2018/06/02 19:31
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北2日電）第16屆台新藝術獎今天頒獎，「近未來的交陪」2017蕭（土龍）國際當代藝術節奪年度大獎，姚瑞中「巨神連線」奪年度視覺藝術獎，「無，或就以沉醉為名」獲年度表演藝術獎。

台新藝術獎自2002年開辦至今，今年由9位提名觀察人從去年超過百件被提名的展演作品選出16組年度入圍作品。其中，各類形式作品、不同資歷的創作者都共同分享出對台灣土地與社會的關懷，同時折射台灣今日喧囂擾攘不安的情況。

今年，台新藝術獎邀請王嘉驥、林于（立立）、黃海鳴、劉守曜四位國內代表，以及法國龐畢度藝術中心文化事務推廣部總監韋爾（Kathryn Weir）、日本TPAM橫濱國際表演藝術會議總監丸岡廣美、香港鄧樹榮戲劇工作室藝術總監鄧樹榮，共同組成國際決選團，歷經3日會議，頒發出年度大獎的新台幣150萬元獎金、年度視覺及表演類各100萬元獎金。

其中，位於台南蕭（土龍）文化園區的大規模展覽、「近未來的交陪」2017蕭（土龍）國際當代藝術節，由龔卓軍及協同策展團隊陳伯義、陳宣誠、陳盈瑛、黃瓊瑩共同策劃。這次能脫穎而出，是因評選團一致認為：「這是以研究為基礎的長期合作型計畫，策展團隊與合作參與對象形成持續擴大的群體，以台灣文化為基礎， 塑造了一個從在地展開的方法學。」

此外，評選團認為，「這個計畫創造了當代藝術與常民信仰、民藝的美學對話空間，並從台灣攝影史的研究切入，巧妙拆除「美術vs.工藝」的籓籬，為傳統民藝、民俗這塊文化沃土引出令人耳目一新的討論，豐富台灣當代藝術創作的可能性。」

藝術家姚瑞中走訪全台230多間廟宇、墓園、公園，拍攝各類神像，透過300件攝影作品及影像紀錄呈現台灣民間社會文化地景與樣貌的「巨神連線」，以畫面、裝置、聲音詰問了民眾信仰空洞化的集體精神危機。

決選團肯定姚瑞中在藝術創作上長期堅持，持續擴增實踐動能，「他在個展中提供了觀者反思『神明』偶像背後的『信仰』空間及複雜動機，辯證台灣社會大眾在物質與精神追求之間的流動與斷裂。」

至於由排灣族編舞家布拉瑞揚返回台東家鄉、成立舞團後編創而出的第三個作品「無，或就以沉醉為名」，評選團認為作品以偶發的行為破壞舞蹈動作的預設，劇場的當下性與企圖連結天地、場域的整體性，不僅鮮活了舞作，更表達原住民歌、舞、人渾然天成的根源，「這個作品以獨特的藝術手段回應原住民在台灣政治現實的處境。布拉瑞揚的覺醒與充滿實驗的勇氣，在今日眾聲喧嘩的表演藝術中，格外發人深省。」（編輯：管中維）1070602

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