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百歲人瑞當火炬手 長輩齊聚運動助長壽

中央社2018/06/02 19:32
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）300多名長輩今天齊聚舒展筋骨，還有百歲人瑞當火炬手為童玩運動會揭幕，阿公、阿嬤們玩著趣味遊戲，體現要活就要動的長壽祕訣。

華山基金會、南投縣政府今天在縣立營北國中舉辦「愛老人，動起來」童玩運動會，邀請縣內300多名弱勢長輩共聚活動筋骨，基金會更安排高齡104歲的人瑞廖王蔭奶奶點燃聖火為活動揭幕，南投縣長林明溱也出席勉勵，並捐贈500條毛巾給參與長輩使用。

林明溱致詞說，感謝華山基金會每年舉辦運動會，讓老人家走到戶外、感受運動樂趣，身體多活動可促進健康，使生活更快樂，縣府響應活動補助經費並捐贈毛巾，為照顧更多長輩，縣府將持續推動社會福利。

華山南投愛心天使站長徐郡蓮說，擔任火炬手的廖阿嬤身體硬朗、個性開朗，由於眼力好，拿針縫補衣物也難不倒她，且阿嬤有空就在社區散步，每個人都認識廖阿嬤，都是阿嬤的好朋友，她今天擔任火炬手特別來賓，就是要傳遞「要活就要動」長壽祕訣。

徐郡蓮說，活動規劃九宮格、呼拉圈、傳宗接代、足你健康等趣味競賽，還有義剪、護指甲、血壓量測、穴道按摩等服務，也邀在地社區長輩來活動，走到戶外與人群接觸，提前歡度端午節。（編輯：施燕飛）1070602

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