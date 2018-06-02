搶進泰國市場　高市府爭取泰國民眾到高雄旅遊

泰國觀光客來台旅遊成長快速，市場潛力不容忽視，高雄市政府觀光局自去年12月至泰國辦理推廣會後，6月1日再次前往曼谷參與「Taiwan One More Time再遊台灣」推廣活動，卯足全力搶進泰國市場，爭取更多泰國民眾到高雄旅行。

根據交通部觀光局統計，去(106)年來台國際觀光客已達1,073萬人次，在單一市場中，泰國來台人數達29萬人次，較105年19萬人次成長49.53%。代表泰國市場為旅遊快速成長的市場，深具可觀與潛在商機，值得加強行銷推廣。

局長曾姿雯說明，高雄去年12月曾至曼谷辦裡「Relaxing Kaohsiung」推廣會，深獲好評，除泰國觀光協會偕同旅行業者來高踩線，也吸引泰國知名部落客組團進行四天三夜行程，參訪景點包含崗山之眼、月世界、佛陀紀念館、旗津、蓮池潭風景區、駁二藝術特區、瑞豐夜市等，深度體驗高雄景點之多樣性與友善服務品質、優質住宿環境。