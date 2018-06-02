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搶進泰國市場　高市府爭取泰國民眾到高雄旅遊

記者許高祥／高雄報導2018/06/02 19:44
▲高市府搶進泰國市場，爭取泰國民眾到高雄旅遊。（圖／高觀光局提供 , 2018.06.02）
▲高市府搶進泰國市場，爭取泰國民眾到高雄旅遊。（圖／高觀光局提供 , 2018.06.02）

泰國觀光客來台旅遊成長快速，市場潛力不容忽視，高雄市政府觀光局自去年12月至泰國辦理推廣會後，6月1日再次前往曼谷參與「Taiwan One More Time再遊台灣」推廣活動，卯足全力搶進泰國市場，爭取更多泰國民眾到高雄旅行。

根據交通部觀光局統計，去(106)年來台國際觀光客已達1,073萬人次，在單一市場中，泰國來台人數達29萬人次，較105年19萬人次成長49.53%。代表泰國市場為旅遊快速成長的市場，深具可觀與潛在商機，值得加強行銷推廣。

局長曾姿雯說明，高雄去年12月曾至曼谷辦裡「Relaxing Kaohsiung」推廣會，深獲好評，除泰國觀光協會偕同旅行業者來高踩線，也吸引泰國知名部落客組團進行四天三夜行程，參訪景點包含崗山之眼、月世界、佛陀紀念館、旗津、蓮池潭風景區、駁二藝術特區、瑞豐夜市等，深度體驗高雄景點之多樣性與友善服務品質、優質住宿環境。

「Taiwan One More Time再遊台灣」推廣活動已連續辦理4年，目標為學生、上班族等喜愛自由行的族群。曾局長透過影片介紹高雄旗津、駁二藝術特區、英國領事館、美麗島、棧貳庫、鹽埕區美食小吃、22號碼頭多間餐廳及特色旅店，並與現場民眾進行有獎問答，致贈高雄特產芒果乾、蒜蓉辣醬，吸引在場民眾踴越參與，成功加深泰國民眾對於高雄景點的瞭解與熟悉。


▲爭取泰國市場，高市府展攤為高雄宣傳。（圖／高觀光局提供 , 2018.06.02）

曾姿雯說，高雄榮獲2018年全球背包客旅遊聖經、知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）世界10大最佳旅遊城市之殊榮，對於偏好自由行的泰國觀光客，高雄的多元交通運具及旅遊資訊普及，對規劃參觀宗教景點、品嘗各國美食、前往各類購物商圈都非常便利，現場民眾對影片推薦的棧貳庫特色小店與美食、高雄代表景點蓮池潭、三鳳中街零食、以及建國路的3C產品特別有興趣，局長於現場也說明，高雄最具魅力的就是友善的市民，邀請大家來高雄交朋友，感受獨特的高雄吸引力。目前高雄曼谷每週十四航班直飛，南台灣遊程串連便利精彩，無論北進南出或南進南出，都能讓泰國民眾順暢遊玩、自由走訪高雄各地，走出獨特旅遊路線，進而「旅行台灣、首選高雄」。
 

關鍵字泰國旅遊背包客旅展
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